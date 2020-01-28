В Бурятии водитель вместо рабочего грузовика заправлял свою машину

Преступление выявила бухгалтерия предприятия



В Кабанском районе Бурятии сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже дизельного топлива.



Установлено, что водитель предприятия в собственных целях использовал выданную заводом для приобретения ГСМ карту. Топливо предназначалось для заправки рабочего грузового автомобиля. Однако 43-летний мужчина в течение двух недель заправлял горюче-смазочным материалом свой автомобиль. Рабочий автотранспорт в это время находился на ремонте.



Преступление было выявлено в ходе бухгалтерской проверки. Ущерб составил около 90 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Стражи порядка отмечают, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.



За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.

