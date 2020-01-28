Преступление выявила бухгалтерия предприятия
В Кабанском районе Бурятии сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже дизельного топлива.
Установлено, что водитель предприятия в собственных целях использовал выданную заводом для приобретения ГСМ карту. Топливо предназначалось для заправки рабочего грузового автомобиля. Однако 43-летний мужчина в течение двух недель заправлял горюче-смазочным материалом свой автомобиль. Рабочий автотранспорт в это время находился на ремонте.
Преступление было выявлено в ходе бухгалтерской проверки. Ущерб составил около 90 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Стражи порядка отмечают, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.
За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.
В Бурятии водитель вместо рабочего грузовика заправлял свою машину
Общество, Фото:
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