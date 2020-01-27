Все они находятся под наблюдением
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ в ночь с 25 на 26 января госпитализировали 36-летнего мужчину с подозрением на коронавирус. Он прибыл, как оказалось, из Улан-Батора (ранее сообщалось – из Сеула), до этого он побывал в Таиланде, Южной Корее и Китае. В Бурятии уроженец Забайкалья проездом.
Известно, что он не посещал Ухань (провинция Хубэй), эпицентр распространения нового коронавируса.
- Состояние у него улучшилось, оценивается как средней степени тяжести, - отмечали днём в минздраве региона.
Специалисты ждут из Новосибирска заключения, после получения которого станет известно, болен ли человек коронавирусной инфекцией. Заключение придёт сегодня вечером.
Предварительно же, у мужчины – пневмония.
- У него установлен диагноз – пневмония, вызванная возбудителем – пневмококком. Однако учитывая, что он посещал неблагополучные страны, в частности, был в Китае, специалисты решили исключить коронавирус, перестраховаться и отобрали пробы на коронавирус, отправили их в референцентр в Новосибирск, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике.
Также специалисты установили круг лиц, контактировавших с заболевшим мужчиной на борту самолёта – всего 30 человек. Они находятся под медицинским наблюдением.
Управление Роспотребнадзора по Бурятии рекомендует гражданам воздержаться от поездок в неблагополучные регионы КНР до стабилизации ситуации.
В Улан-Удэ установлен круг лиц, контактировавших с заболевшим мужчиной
Общество, Фото:
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