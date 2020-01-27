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Бурятия выиграла турнир по разбиванию хребтовой кости в Аге

Бурятия выиграла турнир по разбиванию хребтовой кости в Аге
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа
В личном зачёте победителями стали спортсмены из Закамны

25 января в Забайкальском крае прошёл открытый турнир Агинского района по разбиванию хребтовой кости «hээр шаалга». В соревнованиях в селе Кункур приняли участие 29 команд Агинского округа и Республики Бурятии. Всего участвовало 140 спортсменов.

Итоги турнира

До 18 лет
1. Дылыков Аламжи (Санага, Закаменский район)
2. Лхамажапов Дамба (Догой, Могойтуйский район – «Домог-1»)
3. Нимаев Санжи (Ага-Хангил, Могойтуйский район)

До 30 лет
1. Намдаков Дандар (Хуртага, Закаменский район)
2. Болотов Амгалан (Ортуй, Могойтуйский район – «Тэнхэхэ»)
3. Сухобаторов Бато (Кусочи, Могойтуйский район – «Хээтэй»)

До 40 лет
1. Дондоков Тимур (Таптанай, Дульдургинский район – «Саханай»)
2. Ленхобоев Дылгыр (Зугалай, Могойтуйский район – «Зугаа»)
3. Цымпилов Солбон (Цокто-Хангил, Агинский район – «Ножо»)

Старше 40 лет
1. Пурбуев Батор (Цокто-Хангил, Агинский район – «Ножо»)
2. Михайлов Виктор (Ага-Хангил, Могойтуйский район)
3. Даржаев Жаргал (Цокто-Хангил, Агинский район – «Ножо»)

Общекомандные
1. Республика Бурятия - 59 баллов
2. СП Цокто-Хангил «Ножо» (Агинский района) - 43 балла
3. СП Догой «Домог-1» (Могойтуйский район) - 42 балла

Также были вручены спецпризы. Самый возрастным участником турнира стал Юндунов Баир, 1959 г. р. (Ортуй, Могойтуйский район). Молодым перспективным участником турнира назвали Нимаева Санжи (Ага-Хангил, Могойтуйский район). Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
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