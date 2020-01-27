Бурятия выиграла турнир по разбиванию хребтовой кости в Аге

Общество, Фото: пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа

В личном зачёте победителями стали спортсмены из Закамны



25 января в Забайкальском крае прошёл открытый турнир Агинского района по разбиванию хребтовой кости «hээр шаалга». В соревнованиях в селе Кункур приняли участие 29 команд Агинского округа и Республики Бурятии. Всего участвовало 140 спортсменов.



Итоги турнира



До 18 лет

1. Дылыков Аламжи (Санага, Закаменский район)

2. Лхамажапов Дамба (Догой, Могойтуйский район – «Домог-1»)

3. Нимаев Санжи (Ага-Хангил, Могойтуйский район)



До 30 лет

1. Намдаков Дандар (Хуртага, Закаменский район)

2. Болотов Амгалан (Ортуй, Могойтуйский район – «Тэнхэхэ»)

3. Сухобаторов Бато (Кусочи, Могойтуйский район – «Хээтэй»)



До 40 лет

1. Дондоков Тимур (Таптанай, Дульдургинский район – «Саханай»)

2. Ленхобоев Дылгыр (Зугалай, Могойтуйский район – «Зугаа»)

3. Цымпилов Солбон (Цокто-Хангил, Агинский район – «Ножо»)



Старше 40 лет

1. Пурбуев Батор (Цокто-Хангил, Агинский район – «Ножо»)

2. Михайлов Виктор (Ага-Хангил, Могойтуйский район)

3. Даржаев Жаргал (Цокто-Хангил, Агинский район – «Ножо»)



Общекомандные

1. Республика Бурятия - 59 баллов

2. СП Цокто-Хангил «Ножо» (Агинский района) - 43 балла

3. СП Догой «Домог-1» (Могойтуйский район) - 42 балла



Также были вручены спецпризы. Самый возрастным участником турнира стал Юндунов Баир, 1959 г. р. (Ортуй, Могойтуйский район). Молодым перспективным участником турнира назвали Нимаева Санжи (Ага-Хангил, Могойтуйский район). Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.

