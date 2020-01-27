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Названы победители детского конкурса бурятских песен

Названы победители детского конкурса бурятских песен
Общество,  Фото:pixabay.com
Среди них воспитанники республиканского социального центра для несовершеннолетних

В Бурятии подвели итоги межрегионального детского конкурса бурятских песен, который проходил с 15 по 22 января в вайбер-сообществе «Дууша Буряад». Организатор конкурса – певица и композитор, автор благотворительного проекта «#Буянхэшэг» Светлана Санжитова.

В конкурсе участвовали дети в возрастной категории от 4 до 18 лет. Согласно условиям, нужно было записать видео на камеру телефона и отправить в вайбер-сообщество «Дууша Буряад» по своим датам и возрастам. При этом, юные таланты должны были исполнять свои произведения в национальных костюмах.

Члены жюри определяли гран-при во всех возрастных категориях, а лауреатов трёх степеней выбирали по количеству «лайков».

По результатам конкурса в номинации «Сэдьхэлэй Хубшэргэй» победителями стали воспитанники республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Маргарита А. и Андрей Ч. с песней «Гамнаарай». Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.
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