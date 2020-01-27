В Улан-Удэ мужчина получил «условку» за угон машины со двора

При назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств суд учитывал полное признание вины, способствование раскрытию и расследованию преступления, раскаяние в содеянном, болезненное состояние здоровья подсудимого, а также его родственников, оказание им физической и материальной помощи, принесение потерпевшей извинений, несовершеннолетнего ребёнка на иждивении.







Также мужчина полностью возместил причинённый материальный ущерб потерпевшей, та в свою очередь просила о назначении более мягкого наказания.

Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Советского районного суда.





Приговором Советского районного суда Улан-Удэ мужчина признан виновным в краже. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года, условно с испытательным сроком 3 года.Преступление произошло в августе 2019 года. Проходя мимо дома в частном секторе, через приоткрытые ворота он увидел в ограде дома автомобиль. Заметив, что в ограде никого нет, а дверь дома закрыта, мужчина подошёл к автомобилю и увидел внутри ключи. Тогда он решил угнать автомобиль вместе со всем содержимым, он вставил ключи в замок зажигания, завёл двигатель и уехал.Собственнику автомобиля причинён имущественный вред на сумму 205 тысяч рублей.