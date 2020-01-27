 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 Января

26 Января

Популярное

Иркутяне отметили 65-летие семьи

Иркутяне отметили 65-летие семьи
Общество,  Фото:служба ЗАГС Иркутской области
У юбиляров двое детей, четверо внуков и восемь правнуков

24 января в Иркутске поздравили супругов Лодейщиковых с железной свадьбой – 65-летним семейным юбилеем. Сотрудники центрального отдела ЗАГС города провели торжественную церемонию у юбиляров дома.

Выпускник горно-металлургического института (ныне технический университет), молодой инженер научно-исследовательского института «Иргиредмет» Василий и юная студентка филфака ИГУ, лаборантка Галочка поженились 14 января 1955 года в Иркутске, скромно, без колец и нарядов и даже без свидетелей. На работе им выделили небольшую комнатку. В этом же году родилась дочка, на следующий – сын. Поэтому романтический период супружества очень быстро завершился, и молодая семья сама решала все свои проблемы. Галине пришлось оставить работу и учёбу – выхаживать болезненного ребёнка, а глава семейства, очень быстро став востребованным специалистом, работал за троих.

В Иркутском институте редких металлов Василий Васильевич Лодейщиков отработал 58 лет. Доктор наук, профессор, заместитель директора института по научной работе, главный научный сотрудник – ведущий специалист Советского Союза в области металлургии золота и серебра.

Галина Михайловна позже устроилась работать в школу учителем домоводства, окончила исторический факультет пединститута, работала на кафедре истории в родном вузе, а потом пошла по профсоюзной стезе.

Биографии наших героев насыщены до предела. Начиная с военного детства (а Галина Михайловна до сих пор помнит ужасы оккупации на Украине), они рано стали взрослыми и привыкли нести ответственность за других людей. Может поэтому каждый из них сразу принял на себя роль хранителя семьи.

У юбиляров множество трудовых наград. А ещё они добрейшие люди, гармонично друг друга дополняющие, активные, интеллектуальные, образованные. Галина Михайловна увлекалась садоводством, да так, что Василий Васильевич даже стихи писал на эту тему. На всё и на всех у этой пары хватало времени, сил, любви. Наверное, поэтому судьба отмерила им такую замечательно длинную совместную жизнь, подарила двух детей, четверых внуков и восьмерых правнуков. Об этом сообщает служба ЗАГС Иркутской области.
семьи юбилей свадьба ЗАГС Иркутск
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье создадут «Сады Победы»
В Забайкалье создадут «Сады Победы»
Общество, 27.01.2020
На этой неделе определят населённые пункты, где высадят лес
Спортсменки Бурятии стали призёрами чемпионата ДФО по боксу
Спортсменки Бурятии стали призёрами чемпионата ДФО по боксу
Общество, 27.01.2020
Они завоевали на соревнованиях 21 медаль
В Иркутске отпраздновать День студента собралось более 2000 человек
В Иркутске отпраздновать День студента собралось более 2000 человек
Общество, 27.01.2020
Также состоялась встреча студентов с и.о. губернатора и мэром
Бурятские каратисты завоевали 5 медалей в Иркутске
Бурятские каратисты завоевали 5 медалей в Иркутске
Общество, 27.01.2020
Они победили на городских соревнованиях по сётокану
Дзюдоисты Улан-Удэ победили на всероссийских соревнованиях
Дзюдоисты Улан-Удэ победили на всероссийских соревнованиях
Общество, 27.01.2020
Спортсмены впервые вышли в финал турнира
Ростуризм заявил об угрозе безопасности туристов в Китае
Ростуризм заявил об угрозе безопасности туристов в Китае
Общество, 27.01.2020
Рекомендовано приостановить реализацию туров в КНР
Ориентировщики Бурятии успешно выступили на чемпионате ДФО
Ориентировщики Бурятии успешно выступили на чемпионате ДФО
Общество, 27.01.2020
Они взяли вторые командные места в двух группах
В Улан-Удэ почтили память жертв расказачивания
В Улан-Удэ почтили память жертв расказачивания
Общество, 27.01.2020
Литургию провели в Свято-Одигитриевском соборе
Бурятский митрополит совершил литургию
Бурятский митрополит совершил литургию
Общество, 27.01.2020
Глава Бурятской митрополии митрополит Савватий совершил литургию в Свято-Одигитриевском соборе Улан-Удэ
В Улан-Удэ появятся 50 автобусов большой вместимости
В Улан-Удэ появятся 50 автобусов большой вместимости
Общество, 27.01.2020
Власти Бурятии приобретут новые автобусы в этом году
Улан-удэнцам предложили вставать в очереди на маршрутки
Улан-удэнцам предложили вставать в очереди на маршрутки
Общество, 27.01.2020
В соцсетях ведутся споры, возможно ли цивилизованное ожидание на улан-удэнских остановках
В следственном изоляторе Бурятии прошёл конкурс «А ну-ка, девушки!»
В следственном изоляторе Бурятии прошёл конкурс «А ну-ка, девушки!»
Общество, 27.01.2020
Участницы конкурса представляли разные национальности страны

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^