Иркутяне отметили 65-летие семьи

У юбиляров двое детей, четверо внуков и восемь правнуков
24 января в Иркутске поздравили супругов Лодейщиковых с железной свадьбой – 65-летним семейным юбилеем. Сотрудники центрального отдела ЗАГС города провели торжественную церемонию у юбиляров дома.
Выпускник горно-металлургического института (ныне технический университет), молодой инженер научно-исследовательского института «Иргиредмет» Василий и юная студентка филфака ИГУ, лаборантка Галочка поженились 14 января 1955 года в Иркутске, скромно, без колец и нарядов и даже без свидетелей. На работе им выделили небольшую комнатку. В этом же году родилась дочка, на следующий – сын. Поэтому романтический период супружества очень быстро завершился, и молодая семья сама решала все свои проблемы. Галине пришлось оставить работу и учёбу – выхаживать болезненного ребёнка, а глава семейства, очень быстро став востребованным специалистом, работал за троих.
В Иркутском институте редких металлов Василий Васильевич Лодейщиков отработал 58 лет. Доктор наук, профессор, заместитель директора института по научной работе, главный научный сотрудник – ведущий специалист Советского Союза в области металлургии золота и серебра.
Галина Михайловна позже устроилась работать в школу учителем домоводства, окончила исторический факультет пединститута, работала на кафедре истории в родном вузе, а потом пошла по профсоюзной стезе.
Биографии наших героев насыщены до предела. Начиная с военного детства (а Галина Михайловна до сих пор помнит ужасы оккупации на Украине), они рано стали взрослыми и привыкли нести ответственность за других людей. Может поэтому каждый из них сразу принял на себя роль хранителя семьи.
У юбиляров множество трудовых наград. А ещё они добрейшие люди, гармонично друг друга дополняющие, активные, интеллектуальные, образованные. Галина Михайловна увлекалась садоводством, да так, что Василий Васильевич даже стихи писал на эту тему. На всё и на всех у этой пары хватало времени, сил, любви. Наверное, поэтому судьба отмерила им такую замечательно длинную совместную жизнь, подарила двух детей, четверых внуков и восьмерых правнуков. Об этом сообщает служба ЗАГС Иркутской области.
Иркутяне отметили 65-летие семьи
Общество, Фото:
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