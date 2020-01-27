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Улан-удэнцам предложили вставать в очереди на маршрутки

Улан-удэнцам предложили вставать в очереди на маршрутки
Общество, 
В соцсетях ведутся споры, возможно ли цивилизованное ожидание на улан-удэнских остановках

В последние дни жители Бурятии в соцсетях активно обсуждают болезненную тему ожидания маршруток. Всё началось с местного паблика Zona 03, где появился мем про остановки. В любом цивилизованном городе люди выстраиваются в очередь на автобус, говорится в шутке. А что же происходит в Улан-Удэ? «Игра на выживание», где за возможность попасть в заветную маршрутку происходит давка. 


Подобная картина, действительно, наблюдается на многих остановках в час пик. В 2015 году на остановке «Элеватор» взрослые, бьющиеся за место в салоне, даже затолкали пятилетнюю девочку под колёса маршрутки, в результате чего ребёнок получил травму ноги.

«Остановка 102 квартал - поле битвы», «маршрут 132», «Люди на 40-й», «Элеватор», «Вы еще очередь в еланский автобус в праздники не видели! Там реальная борьба на выживание», - отреагировали подписчики Zona 03 и anonim__03 в Instagram, куда также репостнули мем.

В соцсетях задались вопросом, возможна ли в Улан-Удэ спокойная очередь на автобусы? Ведь многие признались, что были бы рады такому цивилизованному подходу.

Впрочем, большинство пользователей оказались настроены пессимистично, выразив мысль «не хватит воспитания». «У нас большой улус», «Не будет никогда в Бурятии менталитета и культуры», «Просто народу много стало и все торопятся», «Да что маршрутки, в поликлиниках что творится, загрызть друг друга готовы», «В Иркутске до сих пор очереди на маршрутки. Вот что значит культура. Нет давки, никто не толкает и не прет без очереди»,- делятся жители Бурятии.

Однако старожилы напомнили, что в 80-е годы картина, как в Москве, была нормой и в Улан-Удэ. Люди сами выстраивались в очереди и никто не толкался. «А сейчас народ будто с ума сошёл», - прокомментировал местный житель, вспомнивший те времена.

Многие согласились, что дело вовсе не в культуре поведения, а в том, что транспорт на ряде маршрутов не справляется с пассажиропотоком. Улан-удэнцы делятся мнениям: «Люди должны быть убеждены, что маршрутки хорошо ходят и допоздна. А у нас люди боятся не уехать домой, так как знают, что следующей маршрутки может и не быть», «Может, потому что, в другом любом цивилизованном городе большие автобусы и ходят они часто», «Ну да постой-ка в -35 в такой очереди вечером, когда каждая маршрутка кажется последней».

К слову, в 2020 году власти Бурятии намерены решить вопрос приобретения новых автобусов большой вместимости для Улан-Удэ. Их будет куплено сразу 50 штук. Ожидается, что они будут низкопольными, для удобства инвалидов и пожилых граждан.


общественный транспорт
 
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