 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 Января

26 Января

Популярное

В Забайкалье создадут «Сады Победы»

В Забайкалье создадут «Сады Победы»
Общество,  Фото:pixabay.com
На этой неделе определят населённые пункты, где высадят лес

В марте текущего года в Забайкалье запустят очередную акцию «Сады Победы». Социальное мероприятие пройдёт в рамках подготовки к празднованию 75-летия Великой Победы.

- 18 марта будет дан старт акции «Сады Победы». На этой неделе будут определены населённые пункты, где будет осуществлена посадка леса. Всем главам муниципальных образований необходимо определить участки, парки и скверы, где возможно провести данную акцию, – заявила министр культуры Забайкальского края Татьяна Цымпилова.

Как сообщает пресс-служба губернатора Забайкальского края, 2020 год объявлен в России Годом памяти и славы. Согласно указу президента Год памяти и славы учреждён в целях сохранения исторической памяти и в ознаменования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Организация и проведение Года памяти и славы возложены на Российский организационный комитет «Победа».

акция ВОВ 75 лет Победы День Победы Великая Отечественная ветераны ВОВ посадка леса посадка деревьев
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске отпраздновать День студента собралось более 2000 человек
В Иркутске отпраздновать День студента собралось более 2000 человек
Общество, 27.01.2020
Также состоялась встреча студентов с и.о. губернатора и мэром
Бурятские каратисты завоевали 5 медалей в Иркутске
Бурятские каратисты завоевали 5 медалей в Иркутске
Общество, 27.01.2020
Они победили на городских соревнованиях по сётокану
Дзюдоисты Улан-Удэ победили на всероссийских соревнованиях
Дзюдоисты Улан-Удэ победили на всероссийских соревнованиях
Общество, 27.01.2020
Спортсмены впервые вышли в финал турнира
Ростуризм заявил об угрозе безопасности туристов в Китае
Ростуризм заявил об угрозе безопасности туристов в Китае
Общество, 27.01.2020
Рекомендовано приостановить реализацию туров в КНР
Ориентировщики Бурятии успешно выступили на чемпионате ДФО
Ориентировщики Бурятии успешно выступили на чемпионате ДФО
Общество, 27.01.2020
Они взяли вторые командные места в двух группах
В Улан-Удэ почтили память жертв расказачивания
В Улан-Удэ почтили память жертв расказачивания
Общество, 27.01.2020
Литургию провели в Свято-Одигитриевском соборе
Бурятский митрополит совершил литургию
Бурятский митрополит совершил литургию
Общество, 27.01.2020
Глава Бурятской митрополии митрополит Савватий совершил литургию в Свято-Одигитриевском соборе Улан-Удэ
В Улан-Удэ появятся 50 автобусов большой вместимости
В Улан-Удэ появятся 50 автобусов большой вместимости
Общество, 27.01.2020
Власти Бурятии приобретут новые автобусы в этом году
Улан-удэнцам предложили вставать в очереди на маршрутки
Улан-удэнцам предложили вставать в очереди на маршрутки
Общество, 27.01.2020
В соцсетях ведутся споры, возможно ли цивилизованное ожидание на улан-удэнских остановках
В следственном изоляторе Бурятии прошёл конкурс «А ну-ка, девушки!»
В следственном изоляторе Бурятии прошёл конкурс «А ну-ка, девушки!»
Общество, 27.01.2020
Участницы конкурса представляли разные национальности страны
Житель Улан-Удэ получил срок за украденные 9 палок колбасы
Житель Улан-Удэ получил срок за украденные 9 палок колбасы
Общество, 27.01.2020
Вес украденной колбасы составил более 7 килограммов
В Забайкалье замруководителя Роспотребнадзора осудят за сокрытие информации о мышьяке в воде
В Забайкалье замруководителя Роспотребнадзора осудят за сокрытие информации о мышьяке в воде
Общество, 27.01.2020
Жители посёлка полгода употребляли воду, опасную для жизни и здоровья

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^