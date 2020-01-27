На этой неделе определят населённые пункты, где высадят лес
В марте текущего года в Забайкалье запустят очередную акцию «Сады Победы». Социальное мероприятие пройдёт в рамках подготовки к празднованию 75-летия Великой Победы.
- 18 марта будет дан старт акции «Сады Победы». На этой неделе будут определены населённые пункты, где будет осуществлена посадка леса. Всем главам муниципальных образований необходимо определить участки, парки и скверы, где возможно провести данную акцию, – заявила министр культуры Забайкальского края Татьяна Цымпилова.
Как сообщает пресс-служба губернатора Забайкальского края, 2020 год объявлен в России Годом памяти и славы. Согласно указу президента Год памяти и славы учреждён в целях сохранения исторической памяти и в ознаменования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Организация и проведение Года памяти и славы возложены на Российский организационный комитет «Победа».
В Забайкалье создадут «Сады Победы»
Общество, Фото:
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