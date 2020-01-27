Иркутянин перевёл бабушку через дорогу и украл её сумки с продуктами

Подростки помогли полицейским найти подозреваемого



В Иркутске накануне в полицию поступил звонок от 87-летней местной жительницы. Она рассказала, что несколько минут назад её ограбил один из двух мужчин, вызвавшихся помочь — перевести через дорогу и донести сумки до дома. Как пояснила женщина, в подъезде он забрал у неё поклажу с продуктами и личными вещами и убежал.



Составленные ориентировки были переданы наружным нарядам полиции. Экипаж ППС сразу же обратил внимание на находившихся рядом с домом подростков. Они указали полицейским в какую сторону отправился мужчина, похожий на разыскиваемого, и согласились отправиться вместе с экипажем на поиски.



- Вскоре настигли одного из подозреваемых. Затем полицейские установили личность и второго, основного фигуранта. Им оказался 29-летний ранее судимый местный житель. Пояснить мотив своего поступка он не смог, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».





