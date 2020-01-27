Ростуризм заявил об угрозе безопасности туристов в Китае

Рекомендовано приостановить реализацию туров в КНР
В связи с дополнительной информацией, поступившей от федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Ростуризм извещает о наличии обстоятельств, свидетельствующих о возникновении угрозы безопасности туристов, находящихся в Китайской Народной Республике, связанной с участившимися случаями заражения новым коронавирусом.
В целях обеспечения безопасности российских туристов, руководствуясь положениями федерального закона № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и положением о федеральном агентстве по туризму, федеральное агентство по туризму рекомендует:
1. Российским гражданам – воздержаться от поездок в Китайскую Народную Республику в туристических целях до нормализации эпидемиологической обстановки в стране.
2. Российским туристам, находящимся в Китайской Народной Республике в целях недопущения заражения новым коронавирусом следовать рекомендациям Ростпотребнадзора по соблюдению мер предосторожности;
- принимать все необходимые меры, направленные на обеспечение личной безопасности;
- не покидать территорий гостиничных комплексов и иных мест временного пребывания (размещения), за исключением случаев организованного туроператором трансфера до аэропорта вылета (места выезда).
3. Российским туроператорам, турагентам:
- приостановить реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Китайскую Народную Республику до нормализации эпидемиологической обстановки в стране;
- в обязательном порядке информировать российских туристов, заключивших и/или планирующих заключить договоры о реализации туристских продуктов в Китайскую Народную Республику о текущей эпидемиологической обстановке в стране, порядке изменения (замена направления (места отдыха), переноса сроков совершения путешествия и т.д.) или расторжения договора в соответствии со статьей 14 Закона № 132-ФЗ.
4. Органам государственной власти в сфере туризма субъектов Российской Федерации – в оперативном порядке довести данную информацию до сведения туристов, туроператоров и турагентов.
Ростуризм напоминает туроператорам и турагентам, что в сложившихся обстоятельствах российские туристы имеют безусловное право требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или изменения его условий в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении (ухудшение условий путешествия и другое) (ст. 10, 14 Закона № 132-ФЗ, ст. 451 Гражданского кодекса Российской Федерации). При расторжении такого договора до начала путешествия туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта. Об этом сообщает пресс-служба агентства по туризму Иркутской области.
Ростуризм заявил об угрозе безопасности туристов в Китае
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