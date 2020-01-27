В среднем по стране цена выросла на 45%
В России подорожала гречневая крупа. Средние цены на гречку в стране в минувшем году выросли на 45%, в некоторых регионах - почти в два раза, сообщили РИА Новости аналитики IT-компании «Эвотор».
- Если в декабре 2018 года гречневая крупа в среднем по России стоила 47,9 рубля за один килограмм, то в декабре 2019 года - уже 69,7 рубля, - передаёт издание.
Сильнее всего гречка подорожала в Пермском крае - на 91%, в Бурятии, Удмуртии, Смоленской области и на Алтае - на 82%.
Также специалисты отметили, что в прошедшем году снизилась стоимость сахара. Он подешевел на 19% - с 54,4 рубля за один килограмм в декабре 2018 года до 44 рублей в декабре 2019 года.
- Больше всего сахар подешевел в Иркутской области (на 45%), в Чувашии (на 41%) и в Марий Эл (на 40%). Впрочем, в Тамбовской области и в Адыгее средние цены на сахар, наоборот, выросли на 6% , - сообщили в IT-компании «Эвотор».
Гречка в Бурятии подорожала на 82%
Общество, Фото:
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