Все нарушители привлечены к административной ответственности
В прошедшие выходные дни на водных объектах Иркутской области была организована патрульная работа межведомственных групп, в состав которых вошли представители ГИМС МЧС России, полиции, администрации Ольхонского района, Рыбоохраны. Силами патрульных групп за два дня со льда пролива Малое море озера Байкал было выдворено более 20 автомобилей.
- За нарушение специального режима осуществления хозяйственной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта, водоохранной зоны и режима осуществления хозяйственной деятельности на территории зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, согласно кодексу об административных правонарушениях России, было составлено 4 протокола: 2 в городе Ангарске, по одному - в Ольхонском районе и в городе Иркутске, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
13 водителей, допустивших выезд на лёд вне ледовых переправ, были привлечены к ответственности согласно закону Иркутской области, об административной ответственности за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах. В городе Иркутске было составлено 5 протоколов, в Черемховском районе – 6, в Усольском районе – 2.
Всего с начала года межведомственными патрульными группами за выезд на лёд в неположенных местах было составлено 50 административных протоколов, по статье «Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор или муниципальный контроль» – 4 протокола и 6 – за нарушение специального режима деятельности водоохраной зоны.
В Иркутской области 13 водителей задержали за выезд на лёд вне переправ
Общество, Фото:
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