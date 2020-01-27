Бурятский митрополит совершил литургию

Глава Бурятской митрополии митрополит Савватий совершил литургию в Свято-Одигитриевском соборе Улан-Удэ



- Савватию сослужили клирики собора: протоиерей Михаил Елагин, иерей Николай Корниенко, иерей Антоний Хинганский. Диаконский чин составили: протодиакон Максим Пахолков, диакон Евгений Поляков, диакон Сергий Панфилов. Богослужебные песнопения исполнил митрополичий хор под управлением Бориса Овчинникова. Проповедь перед причастие мирян произнес пономарь Его Высокопреосвященства Александр Емельянов, - сообщили в Бурятской митрополии.



По окончании богослужения правящий архиерей поздравил всех с воскресным днём и обратился к прихожанам собора со словом назидания. Митрополит Савватий поздравил причаставшихся и дал всем архипастырское благословение.

