Житель Бурятии уснул во время кражи

Мужчина был пьян и не смог утащить принтер из администрации



Житель Еравнинского района Бурятии, находясь в состоянии алкогольного опьянения, хотел совершить кражу из администрации села.



В час ночи 1 октября 2019 года мужчина проник в здание администрации сельского поселения. В кабинете № 1 подготовил для выноса принтер марки «HP», однако в силу своего сильного алкогольного опьянения, заснул на месте.



Утром следующего дня, проснувшись, заметил сотрудников администрации сельского поселения и, испугавшись, что его поймают с поличным, оставил принтер на столе. Если бы он всё же украл технику, то ущерб составил бы 3 тысячи рублей.



Суд приговорил сельчанина к исправительным работам сроком на 6 месяцев, но учитывая, что мужчина ранее не судим, преступление относится к средней тяжести, а также, что фактически ущерб не был причинён администрации села, данное наказание назначено условно с испытательным сроком 1 год, сообщает пресс-служба Еравнинского районного суда.

