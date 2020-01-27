Соревнования пройдут в гонке свободным стилем и индивидуальном спринте
С 11 по 13 февраля в Селенгинском районе Бурятии пройдёт второй этап чемпионата и первенства республики по лыжным гонкам. Местом проведения станет лыжная база СШОР города Гусиноозёрска.
Программа соревнований
11 февраля
19:00 – Заседание судейской коллегии с представителями команд (Универсальный спортивный комплекс).
12 февраля
11:30 – Гонка свободным стилем с раздельного старта:
Мужчины – 10 км; женщины – 5 км;
Юниоры – 10 км; юниорки – 5 км;
Юноши (2002-2003 гг.р.) – 10 км; девушки (2002-2003 гг.р.) – 5 км;
Юноши (2004-2005 гг.р.) – 10 км; девушки (2004-2005 гг.р.) – 5 км.
13 февраля
11:00 – Индивидуальный спринт (стиль классический):
Мужчины – 1,5 км; женщины – 1,4 км;
Юниоры – 1,5 км; юниорки – 1,4 км;
Юноши (2002-2003 гг.р.) – 1,5 км; девушки (2002-2003 гг.р.) – 1,4 км;
Юноши (2004-2005 гг.р.) – 1,5 км; девушки (2004-2005 гг.р.) – 1,4 км.
12:30 – Финальные забеги.
15:00 – Награждение победителей и призёров (Универсальный спортивный комплекс).
Участники, занявшие призовые места в возрастных группах, по каждому дню соревнований награждаются медалями, дипломами и денежными призами. Об этом сообщает федерация лыжных гонок Бурятии.
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Гусиноозёрск примет этап чемпионата Бурятии по лыжным гонкам
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