В квартире улан-удэнца по ошибке прописали незнакомого человека

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Горожанин узнал об этом от «ЭкоАльянса»



Улан-удэнец обратился к уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой с жалобой на незаконную регистрацию в его квартире постороннего человека.



Мужчина выяснил это, когда регоператор «ЭкоАльянс» сообщил об увеличении платы за услуги в связи с регистрацией в квартире нескольких человек. Получив выписку из лицевого счета управления информатизации и информационных ресурсов администрации Улан-Удэ мужчина убедился, что некто зарегистрирован в его квартире временно на 1 год.



Омбудсмен инициировал проверку – полиция не выявила административного правонарушения и пришла к выводу, что сведения о постороннем гражданине внесли в лицевой счёт ошибочно.



- По письму омбудсмена в адрес мэра Игоря Шутенкова, в администрации была проведена служебная проверка, специалист привлечена к дисциплинарному взысканию в виде замечания, любое внесение изменений взято на особый контроль. Улан-удэнцу принесли извинения, а «Экоальянс» на основе справки с актуальными данными произвёл перерасчёт платы в сторону уменьшения, - сообщили в аппарате уполномоченного.

