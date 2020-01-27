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В квартире улан-удэнца по ошибке прописали незнакомого человека

В квартире улан-удэнца по ошибке прописали незнакомого человека
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Горожанин узнал об этом от «ЭкоАльянса»

Улан-удэнец обратился к уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой с жалобой на незаконную регистрацию в его квартире постороннего человека.

Мужчина выяснил это, когда регоператор «ЭкоАльянс» сообщил об увеличении платы за услуги в связи с регистрацией в квартире нескольких человек. Получив выписку из лицевого счета управления информатизации и информационных ресурсов администрации Улан-Удэ мужчина убедился, что некто зарегистрирован в его квартире временно на 1 год.

Омбудсмен инициировал проверку – полиция не выявила административного правонарушения и пришла к выводу, что сведения о постороннем гражданине внесли в лицевой счёт ошибочно.

- По письму омбудсмена в адрес мэра Игоря Шутенкова, в администрации была проведена служебная проверка, специалист привлечена к дисциплинарному взысканию в виде замечания, любое внесение изменений взято на особый контроль. Улан-удэнцу принесли извинения, а «Экоальянс» на основе справки с актуальными данными произвёл перерасчёт платы в сторону уменьшения, - сообщили в аппарате уполномоченного.
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