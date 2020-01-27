В Улан-Удэ пройдёт 4-й этап Кубка РБ по спортивному ориентированию

Соревнования состоятся на Верхней Берёзовке в эти выходные
2 февраля в Улан-Удэ пройдёт четвёртый этап Кубка республики Бурятии по спортивному ориентированию на лыжах «Зимний морозец 2020». Лыжная гонка - спринт стартует на Верхней Берёзовке на асфальтированной площадке за этнографическим музеем народов Забайкалья.
Соревнования пройдут в юниорских группах МЖ-12, МЖ-14, МЖ-16, МЖ-18; взрослых группах МЖ-21, МЖ-40, МЖ-50; и у ветеранов МЖ-60. Предварительные заявки подаются до 20 часов 30 января.
2 февраля до 11:45 проходят заезд участников в центр соревнований и комиссия по допуску (выдача чипов и нагрудных номеров). В 12:00 начнётся церемония открытия. В 12:30 – начало соревнований. Церемония награждения победителей и закрытие гонок состоятся в 15:30. Об этом сообщает паблик «Ориентировщики Бурятии».
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