В Улан-Удэ в колбасе из Китая нашли ДНК африканской чумы свиней

Заражённые колбасные изделия уничтожили



В Улан-Удэ в аэропорту сотрудники регионального Россельхознадзора проводят досмотр подконтрольной продукции, ввозимой в багаже и ручной клади пассажирами авиарейсов.



15 января было установлено, что житель Китая, летевший авиарейсом «Пекин-Улан-Удэ», перевозил 2,4 кг колбасных изделий, изготовленных из свинины.



Колбаса были изъята и направлена в ФГБУ «Иркутская МВЛ» на лабораторные исследования в рамках эпизоотического мониторинга. При исследовании в пробе изъятой продукции была обнаружена ДНК африканской чумы свиней.



В отношении гражданина Китая возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ. Заражённая колбаса уничтожена.



С 2018 года в целях недопущения заноса с территории Китая вируса африканской чумы свиней (АЧС) ввоз животной продукции в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях для личного пользования не допускается, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Бурятии и Иркутской области.







