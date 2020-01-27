Заражённые колбасные изделия уничтожили
В Улан-Удэ в аэропорту сотрудники регионального Россельхознадзора проводят досмотр подконтрольной продукции, ввозимой в багаже и ручной клади пассажирами авиарейсов.
15 января было установлено, что житель Китая, летевший авиарейсом «Пекин-Улан-Удэ», перевозил 2,4 кг колбасных изделий, изготовленных из свинины.
Колбаса были изъята и направлена в ФГБУ «Иркутская МВЛ» на лабораторные исследования в рамках эпизоотического мониторинга. При исследовании в пробе изъятой продукции была обнаружена ДНК африканской чумы свиней.
В отношении гражданина Китая возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ. Заражённая колбаса уничтожена.
С 2018 года в целях недопущения заноса с территории Китая вируса африканской чумы свиней (АЧС) ввоз животной продукции в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях для личного пользования не допускается, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Бурятии и Иркутской области.
В Улан-Удэ в колбасе из Китая нашли ДНК африканской чумы свиней
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