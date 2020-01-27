Читинцам предложили выбрать место для больших парковых качелей

Опрос проводит мэрия города



В 2020 году в Чите планируется установить две металлокаркасные парковые качели. На сайте администрации появилось голосование за место установки качелей. Предлагается выбрать из двух вариантов: главная площадь имени Ленина или сквер МЖК. Пока с большим преимуществом лидирует первый вариант.



Предложения принимаются до 28 февраля.

