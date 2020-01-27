В Бурятии «чёрный лесоруб» срубил сосен почти на 160 тысяч

16 кубометров деревьев он спили за час



Житель Бурятии совершил незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере.



27 сентября 2019 года около 14 часов выехал на тракторе марки «Беларус 82.1», который он попросил у знакомого, в лес, где с 16 часов 30 минут до 17 часов 30 минут бензопилой незаконно спилил сосну, общим объёмом 16,6 кубометров, и распилил их на сортименты по 6 метров каждый. В результате чего государству причинён ущерб в особо крупном размере на сумму 156 725 рублей.



Суд при вынесении приговора учёл, что мужчина признал свою вину и раскаялся, имеет маленького ребёнка, а также является инвалидом. Еравнинский районный суд приговорил «чёрного лесоруба» к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также с него взыскали сумму нанесённого ущерба в пользу бюджета Еравнинского района, сообщает пресс-служба суда.

