16 кубометров деревьев он спили за час
Житель Бурятии совершил незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере.
27 сентября 2019 года около 14 часов выехал на тракторе марки «Беларус 82.1», который он попросил у знакомого, в лес, где с 16 часов 30 минут до 17 часов 30 минут бензопилой незаконно спилил сосну, общим объёмом 16,6 кубометров, и распилил их на сортименты по 6 метров каждый. В результате чего государству причинён ущерб в особо крупном размере на сумму 156 725 рублей.
Суд при вынесении приговора учёл, что мужчина признал свою вину и раскаялся, имеет маленького ребёнка, а также является инвалидом. Еравнинский районный суд приговорил «чёрного лесоруба» к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также с него взыскали сумму нанесённого ущерба в пользу бюджета Еравнинского района, сообщает пресс-служба суда.
В Бурятии «чёрный лесоруб» срубил сосен почти на 160 тысяч
Общество, Фото:
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