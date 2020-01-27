В мэрии рассказали, какие будут проведены работы
25 января мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков провёл выездное рабочее совещание по вопросам реконструкции котельной в посёлке Загорск. В нём приняли участие представители комитета городского хозяйства, ТГК-14, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
На месте посмотрели работу котельной, обсудили план мероприятий по ее модернизации. Проект, представленный ПАО «ТГК-14», предусматривает реконструкцию системы очистки дымовых газов. В частности, для снижения выбросов в атмосферу предлагается перестроить работу системы золоудаления. Для более эффективной очистки дыма от золы предусматривается замена части оборудования на котлах. На трех из них необходимо установить новые батарейные циклоны, которые очищают дымовые газы от примесей.
Замена аналогичного оборудования на остальных котлах проводилась в 2014 году, что повысило качество очистки выбросов.
Проектом также предусматривается реконструкция ограждения угольного склада, увеличение высоты стен и бетонирование основания. По подсчётам ресурсоснабжающей организации, эти и ряд других мероприятий по обновлению оборудования котельной в Загорске на 30 процентов снизят уровень выбросов в атмосферу.
Проект по реконструкции котельной в настоящий момент проходит государственную экологическую экспертизу. В случае положительного результата, будет решаться вопрос финансирования необходимых работ на котельной.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно ситуацию с грязным воздухом в Улан-Удэ прокомментировал глава Бурятии Алексей Цыденов.
В Улан-Удэ реконструкция котельной в Загорске снизит вредные выбросы
Общество, Фото:
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