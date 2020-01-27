Спортсменки Бурятии стали призёрами чемпионата ДФО по боксу

Они завоевали на соревнованиях 21 медаль



В середине января во Владивостоке прошли чемпионат Дальневосточного федерального округа среди женщин и первенство ДФО по боксу среди юниорок 17-18 лет, девушек 15-16 лет, 13-14 лет. В соревнованиях приняли участие свыше 100 спортсменок из 9 регионов.



Сборную Бурятии представляли 23 спортсменки.



У женщин в весовой категории до 51 кг второе место заняла Эржена Бадмаринчинова, третье – у Ксении Рютиной. В весовой категории до 54 кг победила Наталья Коростелёва. Второе место в весовой категории до 57 кг завоевала Виолетта Енина. Также второй стала Анастасия Павлова в весовой категории до 60 кг.



У юниорок Сарана Ширипнимбуева получила «бронзу» в весовой категории до 54 кг. Татьяна Кучерявенко и Анастасия Кузнецова разделили третье место в весовой категории до 60 кг. Ксения Фун-Ся заняла вторую ступень пьедестала в весовой категории до 64 кг. Софии Матхеевой досталось первое место в весовой категории свыше 81 кг.



У девушек 15-16 лет серебряную медаль в весовой категории до 48 кг получила Сарюна Гармаева. Татьяна Яковлева замкнула тройку призёров в весовой категории до 57 кг. Владислава Богданова и Маргарита Саганова разделили «бронзу» весовой категории до 60 кг. Ирина Дармаева и Диана Бардаханова заняли первое и второе места соответственно в весовой категории до 66 кг.



Среди девушек 13-14 лет первыми стали Виктория Каурова (до 38 кг), Наталья Власова (до 42 кг), Жанна Бадмаева (до 54 кг), Екатерина Муратова (свыше 80 кг). Второе место – у Ситоры Туркмановой (до 54 кг).

