Житель Бурятии металлическим стулом избил свою знакомую

Преступник не смог обжаловать строгий приговор



Житель Закаменского района Бурятии признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, с использованием предмета используемого в качестве оружия, сообщает пресс-служба Верховного суда.



Преступление произошло во время совместного употребления алкоголя. На почве личных неприязненных отношений, мужчина несколько раз ударил женщину кулаком по лицу, отчего та упала на пол. Затем, схватив металлический стул, нанёс им неоднократные удары по телу потерпевшей, чем причинил тяжкий вред здоровью.



Полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие малолетнего ребёнка, а также состояние здоровья осуждённого судом признаны в качестве обстоятельств, смягчающих наказание. Отягчающим обстоятельством стал рецидив преступлений.



Районный суд признал его виновным и приговорил к пяти годам и одному месяцу лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Мужчина пытался обжаловать приговор в Верховном суде Бурятии, но решение суда первой инстанции оставлено без изменения.





