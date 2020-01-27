На Левом берегу в Улан-Удэ могут появиться амбулатория и КДЦ

Продолжалось строительство водоводов в Заречном, Истоке, Солдатском, Тулунже, Степном для обеспечения горожан качественной питьевой водой. Работа по развитию поселков Левобережья будет продолжена в этом году, сообщает управление по информационной политике.

- Истоку, Солдатскому нужна своя амбулатория, а в дальнейшем – поликлиника, - отметил мэр. – Будем торговаться, искать варианты. Левобережье необходимо развивать.