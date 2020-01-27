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На Левом берегу в Улан-Удэ могут появиться амбулатория и КДЦ

На Левом берегу в Улан-Удэ могут появиться амбулатория и КДЦ
Общество,  Фото:Управление по информационной политике
Мэр города осмотрел помещения под социальные объекты

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков осмотрел несколько объектов на Левом берегу для размещения амбулатории и культурно-досугового центра. Как сообщал «Байкал-Daily», о необходимости именно этих учреждений социальной сферы жители района говорили с первым заместителем мэра Олегом Екимовским в декабре 2019 года на встрече, где обсуждались проблемы Левобережья.

На первой в 2020 году планёрке в мэрии Игорь Шутенков поручил Олегу Екимовскому возглавить рабочую группу по решению вопросов развития Левобережья. В её работе также принимают участие глава администрации Советского района Максим Базаров, руководители профильных комитетов, уполномоченный по правам человека в республике Бурятия Юлия Жамбалова.

Мэр Улан-Удэ с представителями рабочей группы, минздрава Бурятии, депутатом Народного Хурала от округа Игорем Бобковым осмотрели три готовых помещения. Два из них предлагаются для размещения культурно-досугового центра: одно муниципальное здание на улице Покровская, 33, другое помещение предприниматель выставил на продажу по улице Михалева, 13, где сейчас работает магазин.

По мнению мэра, оба здания должны оценить строители-эксперты с тем, чтобы подтвердить качество и долговечность сооружений.

Рабочая группа осмотрела двухэтажное здание по улице Покровской, 34 А, где предприниматель планировал открыть гостиницу. Сейчас он предложил администрации города выкупить объект под амбулаторию. Площадь помещения больше 500 квадратов, есть хозяйственные помещения, рядом земельный участок.

- Истоку, Солдатскому нужна своя амбулатория, а в дальнейшем – поликлиника, - отметил мэр. – Будем торговаться, искать варианты. Левобережье необходимо развивать.

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Теперь рабочая группа под руководством первого заместителя мэра Олега Екимовского рассмотрит предложенные варианты и внесёт предложения по их возможному использованию.

В 2019 году на Левобережье была открыта современная врачебная амбулатория в микрорайоне Тулунжа, многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг в микрорайоне Заречный, построен стадион при школе № 8 в Заречном, завершено строительство двух детсадов на 280 мест в Заречном и Соколе.

Продолжалось строительство водоводов в Заречном, Истоке, Солдатском, Тулунже, Степном для обеспечения горожан качественной питьевой водой. Работа по развитию поселков Левобережья будет продолжена в этом году, сообщает управление по информационной политике.


На декабрьской встрече с чиновниками жители Левобережья жаловались не только на нехватку амбулаторий и досуговых центров. Жители отдалённых микрорайонов возмущались плохим транспортным сообщением, перебоями с электроэнергией, отсутствием качественного интернета. Также люди предлагали чиновникам ощутить все «прелести» жизни на Левом берегу на себе.
Левый берег
 
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