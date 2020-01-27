В Улан-Удэ почтили память жертв расказачивания

Литургию провели в Свято-Одигитриевском соборе



24 января в Свято-Одигитриевском соборе в Улан-Удэ прошла литургия и панихида по поводу 101-й годовщины расказачивания. Панихиду провел иерей Рустик. Участвовали окружной атаман Борис Бородин, атаманы и члены городских казачьих обществ «Верхнеудинская станица» и «Удинский острог».



101 год назад, 24 января 1919 года, было подписано циркулярное письмо ЦК РКП (б) о проведении массовый репрессий против казачества, известное также как директива «О расказачивании». Проводились массовые расстрелы, взятия заложников, сжигались станицы. В процессе расказачивания также проводились реквизиции недвижимого и движимого имущества, в том числе домашнего скота и сельскохозяйственной продукции, переселение крестьян из числа малоземельных народов, иногородних и бедняков на земли, ранее принадлежавшие казакам, выселения целых хуторов и станиц.

