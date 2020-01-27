Они победили на городских соревнованиях по сётокану
26 января в Иркутске состоялись XI чемпионат и первенство города по восточному боевому единоборству (группа спортивных дисциплин – сётокан). Соревнования проходили в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный».
В состязаниях приняли участие спортсмены из Бурятии. Они сумели завоевать пять медалей соревнований.
Раднаасамбуу Тарбат в группе «юниоры 16-17 лет» взял 1-е место по кумитэ, и 2-е место по ката. Никифоров Кирилл в группе «дети 7 лет» стал чемпионом по кумитэ и обладателем серебряной награды в ката. Никифоров Дмитрий в группе «дети 8-9 лет» занял 3-е место в кумитэ. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.
Бурятские каратисты завоевали 5 медалей в Иркутске
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Спортсмены впервые вышли в финал турнира
Рекомендовано приостановить реализацию туров в КНР
Они взяли вторые командные места в двух группах
Литургию провели в Свято-Одигитриевском соборе
Опрос проводит мэрия города
Глава Бурятской митрополии митрополит Савватий совершил литургию в Свято-Одигитриевском соборе Улан-Удэ
Все они находятся под наблюдением
Власти Бурятии приобретут новые автобусы в этом году
В соцсетях ведутся споры, возможно ли цивилизованное ожидание на улан-удэнских остановках
Сервис не работает по всей стране
Участницы конкурса представляли разные национальности страны
Вес украденной колбасы составил более 7 килограммов
Жители посёлка полгода употребляли воду, опасную для жизни и здоровья
Мужчина заметил автомобиль, проходя мимо ворот дома
«Тема острая, сиюминутных решений нет», отметила и.о. министра природных ресурсов Бурятии