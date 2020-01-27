Бурятские каратисты завоевали 5 медалей в Иркутске

Общество, Фото: пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ

Они победили на городских соревнованиях по сётокану



26 января в Иркутске состоялись XI чемпионат и первенство города по восточному боевому единоборству (группа спортивных дисциплин – сётокан). Соревнования проходили в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный».



В состязаниях приняли участие спортсмены из Бурятии. Они сумели завоевать пять медалей соревнований.



Раднаасамбуу Тарбат в группе «юниоры 16-17 лет» взял 1-е место по кумитэ, и 2-е место по ката. Никифоров Кирилл в группе «дети 7 лет» стал чемпионом по кумитэ и обладателем серебряной награды в ката. Никифоров Дмитрий в группе «дети 8-9 лет» занял 3-е место в кумитэ. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.

