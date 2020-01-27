Стартовала регистрация на «Байкальскую рыбалку-2020»

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Как сообщал «Байкал-Daily», «звёздным» гостем турнира в этом году



Как сообщал «Байкал-Daily», «звёздным» гостем турнира в этом году будет актёр Дмитрий Дюжев

С 27 января стартовала регистрация на участие в легендарной «Байкальской рыбалке 2020». Регистрация проводится до 20 марта.Турнир пройдет 27-28 марта на льду Байкала в «Байкальской Гавани», село Турка Прибайкальского района Бурятии.- Фестиваль очень любят рыбаки, жители и гости Бурятии. Его по праву можно назвать брендом нашей республики. Когда мы проводили первые соревнования в далеком 2005 году, участники были в восторге и мы приняли решение, что будем проводить «Байкальскую рыбалку» ежегодно. Тогда на льду Байкала собрались 350 рыбаков, а на юбилейной XV «Байкальской рыбалке» в 2019г. на лёд вышло 1 400 человек и мы установили официальный рекорд России. Рыбаки, регистрируйте команды, готовьте снасти! Главный приз – аэролодка «Север Фантом 650» ждёт вас! – призвал Вадим Бредний, основатель и организатор рыбацкого фестиваля «Байкальская рыбалка».