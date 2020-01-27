Они взяли вторые командные места в двух группах
Успешно выступили ориентировщики Бурятии на чемпионате и первенстве Дальневосточного федерального округа по спортивному ориентированию на лыжах. Соревнования проходили с 23 по 26 января в Хабаровском крае в городе Комсомольске-на-Амуре.
Сборная республики взяла вторые командные места по группам «М/Ж» и «М/Ж17». Также в личном зачёте третье место в сильнейшей группе мужчин завоевал Оленников Сергей из Улан-Удэ в дисциплине «Лыжная гонка - маркированная трасса». Также бронзовые медали в эстафете в группе «Ж17» получили ориентировщицы из Кабанского района РБ – Белоусова Дарья, Сенотрусова Владислава и Каргопольцева Ульяна.
Занятое второе место даёт право команде юниоров Бурятии принять участие в финале Х зимней спартакиады учащихся России с 26 февраля по 1 марта в городе Красноярске. Об этом сообщает паблик «Ориентировщики Бурятии».
Ориентировщики Бурятии успешно выступили на чемпионате ДФО
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Литургию провели в Свято-Одигитриевском соборе
Опрос проводит мэрия города
Глава Бурятской митрополии митрополит Савватий совершил литургию в Свято-Одигитриевском соборе Улан-Удэ
Власти Бурятии приобретут новые автобусы в этом году
В соцсетях ведутся споры, возможно ли цивилизованное ожидание на улан-удэнских остановках
Сервис не работает по всей стране
Участницы конкурса представляли разные национальности страны
Вес украденной колбасы составил более 7 килограммов
Жители посёлка полгода употребляли воду, опасную для жизни и здоровья
Мужчина заметил автомобиль, проходя мимо ворот дома
«Тема острая, сиюминутных решений нет», отметила и.о. министра природных ресурсов Бурятии
Подростки помогли полицейским найти подозреваемого
В среднем по стране цена выросла на 45%
В его возрастной категории соревновались 99 участников
Все нарушители привлечены к административной ответственности