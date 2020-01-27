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Ориентировщики Бурятии успешно выступили на чемпионате ДФО

Ориентировщики Бурятии успешно выступили на чемпионате ДФО
Общество,  Фото:паблик «Ориентировщики Бурятии»
Они взяли вторые командные места в двух группах

Успешно выступили ориентировщики Бурятии на чемпионате и первенстве Дальневосточного федерального округа по спортивному ориентированию на лыжах. Соревнования проходили с 23 по 26 января в Хабаровском крае в городе Комсомольске-на-Амуре.

Сборная республики взяла вторые командные места по группам «М/Ж» и «М/Ж17». Также в личном зачёте третье место в сильнейшей группе мужчин завоевал Оленников Сергей из Улан-Удэ в дисциплине «Лыжная гонка - маркированная трасса». Также бронзовые медали в эстафете в группе «Ж17» получили ориентировщицы из Кабанского района РБ – Белоусова Дарья, Сенотрусова Владислава и Каргопольцева Ульяна.

Занятое второе место даёт право команде юниоров Бурятии принять участие в финале Х зимней спартакиады учащихся России с 26 февраля по 1 марта в городе Красноярске. Об этом сообщает паблик «Ориентировщики Бурятии».
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