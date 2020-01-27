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Звёздный состав представит оперу «Аида» в Улан-Удэ

Звёздный состав представит оперу «Аида» в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В спектакле примут участие приглашённые солисты Мариинки и НОВАТа

8 февраля в Бурятском театре оперы и балета звёздный состав исполнителей представит одну из самых масштабных постановок театра — оперу Джузеппе Верди «Аида» (12+).

Заглавную партию Аиды, молодой эфиопской рабыни, исполнит солистка Новосибирского театра оперы и балета, лауреат всероссийского и международных конкурсов Ирина Новикова. Партию влюблённого в Аиду начальника стражи Радамеса исполнит солист Бурятского театра оперы и балета Дагвадорж Даваасурэн, ставший «открытием» III Байкальского международного конкурса вокалистов, проходившем весной 2019 года, и лауреатом I премии. Молодой исполнитель уже зарекомендовал себя перед бурятской публикой, успешно дебютировав в постановке оперы «Кармен», сообщает пресс-служба оперного театра. 

Заслуженная артистка Бурятии Ольга Жигмитова вернётся к своей одной из самых запоминающихся ролей и исполнит партию Амнерис. Партию Амонасро, эфиопского царя, отца Аиды, исполнит заслуженный артист Бурятии и Монголии Ариунбаатар Ганбаатар, ныне являющийся солистом Мариинского театра.

«Аида» является одним из старейших спектаклей: он идёт на сцене Бурятского театра оперы и балета с 1953 года. В 2013 году опера получила свежее прочтение. Для новой постановки были приглашены мастера Мариинского театра: дирижёр Леонид Корчмар, режиссёр-постановщик Алексей Степанюк и художник Вячеслав Окунев.

Кроме особого показа оперы «Аида» в феврале, Бурятский театр оперы и балета готовится к другим важным событиям: 25 и 26 февраля артисты театра выступят в Кремле на праздничных концертах, посвящённых Дням культуры Республики Бурятия в Москве, а 29 февраля балетная труппа и оркестр театра представят в столице номинированный на премию «Золотую маску» балет «Талисман». Увидеть уникальный балет, который идет только в одном театре мира — Бурятском оперном, представится возможность и зрителям Улан-Удэ: его ближайший показ пройдёт 12 февраля.

оперное искусство театр оперы и балета
 
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