Улан-удэнец рассказал об участии в конкурсе «Лидеры России»



Почему участники из республики не прошли в финал?



По мнению молодого человека, одной из причин того, что жители Бурятии не смогли пройти в финал, является отсутствие у них опыта участия в подобных конкурсах.



- Очень много людей выходит в финал из банковского сектора, хотя, казалось бы, там достаточно узкая тематика. Но у них на корпоративном уровне идёт обучение, тот же «Сбербанк», у них есть корпоративный университет, где они в похожих условиях тренируются. У них постоянно проходят тренинги. И было заметно, что у представителей Бурятии не хватает опыта участия в таких конкурсах. Если в этом году состоится встреча с главой республики, то выдвинем предложение, что возможно нужно организовать такие тренинги, - поделился мыслями полуфиналист.



Также он предполагает - не хватило участникам и элементарной наглости.



- Ну, и думаю, нам не хватало для пропуска в финал элементарной наглости, такой хорошей – с точки зрения, работы в группах. У нас нет такого, чтобы перебивать людей или повышать тон, где нужно, ведь эксперт один, а за столом десять человек. Люди работали на эксперта, - продолжает он.



Высказался молодой человек и о «недосказанности» по итогам конкурса



- Помимо грантов на обучение победителям, недостаточно уделено внимание полуфиналистам, финалистам конкурса, чтобы применить их опыт, умения в государственной деятельности. Не столько делать из них чиновников – а сколько в координационных советах задействовать, в публичных мероприятиях. Они могли бы помочь своим регионам генерацией идей. Здесь, наверное, регионам нужно обратить внимание на своих участников, - считает он.



Бато Сангадиев говорит, что участие в конкурсах дало ему очень много. Он познакомился с большим количеством лидеров из разных регионов.



- В первую очередь, это, безусловно – коммуникации. Организаторами подчёркивается о том, что здесь выстраивание вертикальных, горизонтальных связей. Элементарно во Владивостоке мы познакомились с людьми из других регионов, единомышленниками, мы сейчас общаемся. Вторая причина – это мотивация. Проходя в полуфинал и участвуя в конкурсе, себя, наверное, тешишь тем, что ты чего-то стоишь, что ты не так плох, поэтому это мотивирует, подстёгивает – что ты на верном пути, - разъясняет парень.



Конечно, заводятся знакомства с другими участниками из Бурятии, с которыми можно дружить, активно сотрудничать.



- И стоит обратить внимание на отчёты, которые формируются по результатам дистанционного и очного этапов. Приходят достаточно подробные отчёты от организаторов с описанием качеств, где ты проявил себя, где у тебя чего-то не хватает, где тебя эксперты заметили, а в чём ты уступаешь. Помимо простых рекомендаций, там приводится достаточно подробный список литературы, на основании которой ты можешь прокачаться, - рассказывает Бато Сангадиев.



Советы будущим участникам из республики



Напоследок полуфиналист этого года дал короткий совет будущим участникам конкурса из Бурятии.



- Задания в полуфинале не столько сложные, сколько интересные. Готовиться здесь, наверное, только можно с точки зрения, конечно, литературы – прокачивать свои лидерские качества, компетенцию убеждения, упражняться в ораторском искусстве, в общих знаниях, начиная с истории России. Посоветую выйти из зоны комфорта, отстаивать свою точку зрения, быть лидером в своей группе, - заключил он.









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Полуфинал масштабного конкурса «Лидеры России» по ДФО во Владивостоке завершился. Впереди – также полуфиналы, только в других федеральных округах. Что такое конкурс «Лидеры России», с чем его едят, и почему второй год подряд представители Бурятии не могут пробиться в финал (в 2017 году было 3 финалиста), выяснял «Байкал-Daily» в ходе беседы с участником полуфинала Бато Сангадиевым.Молодой человек учился в престижных вузах в Москве и Пекине. Сейчас работает на одном из крупных предприятий республики, является руководителем проекта, и в подчинении у него находятся до 10 человек.В конкурсе он принимал участие два раза.- «Лидеры России» – это широко известный конкурс, он освещался довольно много в СМИ. Первый конкурс состоялся три года назад. Я подавал заявку на него вместе со своим старшим братом, но узнал, что там критерий – надо быть руководителем не менее трёх лет. Тогда я не соответствовал требованиям и отложил участие в конкурсе на второй год. А вот мой брат Чингис в первом по счёту конкурсе вышел в полуфинал, - рассказывает Бато Сангадиев.Улан-удэнец в прошлом году вновь подал заявку на состязание управленцев, прошёл дальше и был буквально в шаге от финала.- На следующий год я принял участие, был полуфиналистом и попал в «лист ожидания». Вообще 30 конкурсантов проходят по ДФО из 300, занявший же 31 место - попадает в «лист ожидания». И если по каким-то причинам конкурсанты, прошедшие в финал, не смогут принять участие, или же социальный проект человека из «листа ожидания» настолько значимый, заслуги высокие, то можно будет попасть в финал. Конечно, меня это подстегнуло - что я был тогда почти в финале. Поэтому твёрдо решил участвовать повторно в 2020 году. В этом году прошёл в полуфинал – уже в сезоне 2019-2020, но, к сожалению, не смог пройти дальше, - продолжает участник из республики.Но обо всём по порядку. Как рассказывает Бато, попасть на конкурс несложно: надо заполнить анкету, записать небольшое видео о себе. Главное – соответствовать критериям, заданным организаторами, и подтвердить эти сведения: к примеру, возраст, опыт работы на руководящей должности и т.д.Далее – с октября по декабрь – проходит дистанционный этап- Он достаточно стрессовый, потому что даётся ограниченный период времени, в течение которого тебе надо заполнить тесты. И зачастую это выпадает на рабочие дни, поэтому приходится уделять время вечером или как-то находить время в течение дня и т.д. На протяжении трёх месяцев в таком ритме ты проходишь порядка 5-6 тестов на разные совершенно компетенции, начиная от математических твоих способностей, заканчивая аналитическими. Здесь проверяется умение воспринимать тексты за короткий период. Также был тест на стрессоустойчивость – нововведение этого года. Выходят картинки, и тебе нужно за короткое время посчитать предметы. Бывает, что один тест длится несколько часов – приходится внимательно к этому относиться, - разъясняет молодой человек.Он отмечает, что по сравнению с прошлым сезоном направление заданий на этом этапе немного поменялось.«Если в прошлом году большое внимание уделялось общим знаниям (углублённое знание истории России, географии, вплоть до того, что ты должен знать русла рек – где они начинаются и заканчиваются и т.д.), то в этом году уделяли внимание вербальным способностям», продолжил Бато Сангадиев.После дистанционного этапа ждёт ретест, уже во Владивостоке (для представителей ДФО). Проше говоря, обязательное компьютерное тестирование на площадке мероприятия в присутствии экспертов — это одно из условий участия в полуфинале, которое направлено на борьбу с несоблюдением правил участниками.В этом году на ретесте провалились 8 человек из Бурятии, в полуфинал прошёл 31 конкурсант.- На ретесте за короткий промежуток времени надо правильно понять суть небольшого текста и ответить на вопросы. Это, наверное, больше на скорость мышления. На ретесте была ещё одна - математическая - часть. Здесь участники боялись потерпеть неудачу и не пройти в полуфинал, была такая напряжённая обстановка - хоть воздух режь. На этом этапе нужно было максимально сконцентрироваться, - вспоминает Бато Сангадиев.Полуфинал же длился два дня. За это время происходит смена трёх команд. При этом стараются, чтобы в эти группы не попадали участники из одних регионов, предприятий.- Выдаются различные кейсы, если в прошлом году была тематика - социальная направленность, государственное управление, проектное управление, то в этом году они немного изменили подход – начали с бизнес-кейса. Также было в этом году интересное задание, связанное со строительством космодрома на Марсе. То есть группе необходимо было за ограниченный период времени ознакомиться с большим материалом, плюс, дали много вводных данных. Например, тебе дают столько времени, ты можешь использовать только определённые ресурсы, людей у тебя столько и т.д. Проверялось умение воспринимать и анализировать большое количество информации, умение доказать эксперту свою правоту. Кроме того, обращают внимание на твою работу в группе - проявляешь ли ты себя действительно лидером, можешь ли ты завлечь других участников своими идеями, предложить что-то современное и инновационное – не замыленное, - делится представитель региона.Во второй день полуфинала участникам предложили подумать над реальной задачей. Инициаторы проекта апробировали это задание в прошлом году в финале и решили перенести его на полуфиналы.- Задача была связана с миграционными потоками в ДФО. Не секрет, что Дальний Восток теряет много людей в связи с их миграцией в западные регионы страны. И как решить эту проблему на государственном уровне? Понятно, что конкурсанты не должны были озвучивать общеизвестные госпрограммы, которые существуют сейчас, а сгенерировать нестандартные интересные идеи, которые потом может взять себе на вооружение правительство, - объяснил смысл испытания Бато Сангадиев.В целом же, по словам участника из Бурятии, организация конкурса была на высоком уровне.- Встречают в аэропорту, организовывают трансфер, предлагают различные места проживания, есть кофе-брейки. Ты не отвлекаешься на какие-то бытовые нужды. И эксперты на мероприятии высококвалифицированные, сотрудники РАНХиГСа и т.д., - говорит конкурсант.