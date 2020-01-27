Улан-удэнец рассказал об участии в конкурсе «Лидеры России»

Полуфинал масштабного конкурса «Лидеры России» по ДФО во Владивостоке завершился. Впереди – также полуфиналы, только в других федеральных округах. Что такое конкурс «Лидеры России», с чем его едят, и почему второй год подряд представители Бурятии не могут пробиться в финал (в 2017 году было 3 финалиста), выяснял «Байкал-Daily» в ходе беседы с участником полуфинала Бато Сангадиевым.
Молодой человек учился в престижных вузах в Москве и Пекине. Сейчас работает на одном из крупных предприятий республики, является руководителем проекта, и в подчинении у него находятся до 10 человек.
Участвовал два раза
В конкурсе он принимал участие два раза.
- «Лидеры России» – это широко известный конкурс, он освещался довольно много в СМИ. Первый конкурс состоялся три года назад. Я подавал заявку на него вместе со своим старшим братом, но узнал, что там критерий – надо быть руководителем не менее трёх лет. Тогда я не соответствовал требованиям и отложил участие в конкурсе на второй год. А вот мой брат Чингис в первом по счёту конкурсе вышел в полуфинал, - рассказывает Бато Сангадиев.
Улан-удэнец в прошлом году вновь подал заявку на состязание управленцев, прошёл дальше и был буквально в шаге от финала.
- На следующий год я принял участие, был полуфиналистом и попал в «лист ожидания». Вообще 30 конкурсантов проходят по ДФО из 300, занявший же 31 место - попадает в «лист ожидания». И если по каким-то причинам конкурсанты, прошедшие в финал, не смогут принять участие, или же социальный проект человека из «листа ожидания» настолько значимый, заслуги высокие, то можно будет попасть в финал. Конечно, меня это подстегнуло - что я был тогда почти в финале. Поэтому твёрдо решил участвовать повторно в 2020 году. В этом году прошёл в полуфинал – уже в сезоне 2019-2020, но, к сожалению, не смог пройти дальше, - продолжает участник из республики.
Как попасть на конкурс, и что предлагается на начальном этапе?
Но обо всём по порядку. Как рассказывает Бато, попасть на конкурс несложно: надо заполнить анкету, записать небольшое видео о себе. Главное – соответствовать критериям, заданным организаторами, и подтвердить эти сведения: к примеру, возраст, опыт работы на руководящей должности и т.д.
Далее – с октября по декабрь – проходит дистанционный этап
- Он достаточно стрессовый, потому что даётся ограниченный период времени, в течение которого тебе надо заполнить тесты. И зачастую это выпадает на рабочие дни, поэтому приходится уделять время вечером или как-то находить время в течение дня и т.д. На протяжении трёх месяцев в таком ритме ты проходишь порядка 5-6 тестов на разные совершенно компетенции, начиная от математических твоих способностей, заканчивая аналитическими. Здесь проверяется умение воспринимать тексты за короткий период. Также был тест на стрессоустойчивость – нововведение этого года. Выходят картинки, и тебе нужно за короткое время посчитать предметы. Бывает, что один тест длится несколько часов – приходится внимательно к этому относиться, - разъясняет молодой человек.
Он отмечает, что по сравнению с прошлым сезоном направление заданий на этом этапе немного поменялось.
«Если в прошлом году большое внимание уделялось общим знаниям (углублённое знание истории России, географии, вплоть до того, что ты должен знать русла рек – где они начинаются и заканчиваются и т.д.), то в этом году уделяли внимание вербальным способностям», продолжил Бато Сангадиев.
Нужно пройти ретест
После дистанционного этапа ждёт ретест, уже во Владивостоке (для представителей ДФО). Проше говоря, обязательное компьютерное тестирование на площадке мероприятия в присутствии экспертов — это одно из условий участия в полуфинале, которое направлено на борьбу с несоблюдением правил участниками.
В этом году на ретесте провалились 8 человек из Бурятии, в полуфинал прошёл 31 конкурсант.
- На ретесте за короткий промежуток времени надо правильно понять суть небольшого текста и ответить на вопросы. Это, наверное, больше на скорость мышления. На ретесте была ещё одна - математическая - часть. Здесь участники боялись потерпеть неудачу и не пройти в полуфинал, была такая напряжённая обстановка - хоть воздух режь. На этом этапе нужно было максимально сконцентрироваться, - вспоминает Бато Сангадиев.
Про полуфинальные задания
Полуфинал же длился два дня. За это время происходит смена трёх команд. При этом стараются, чтобы в эти группы не попадали участники из одних регионов, предприятий.
- Выдаются различные кейсы, если в прошлом году была тематика - социальная направленность, государственное управление, проектное управление, то в этом году они немного изменили подход – начали с бизнес-кейса. Также было в этом году интересное задание, связанное со строительством космодрома на Марсе. То есть группе необходимо было за ограниченный период времени ознакомиться с большим материалом, плюс, дали много вводных данных. Например, тебе дают столько времени, ты можешь использовать только определённые ресурсы, людей у тебя столько и т.д. Проверялось умение воспринимать и анализировать большое количество информации, умение доказать эксперту свою правоту. Кроме того, обращают внимание на твою работу в группе - проявляешь ли ты себя действительно лидером, можешь ли ты завлечь других участников своими идеями, предложить что-то современное и инновационное – не замыленное, - делится представитель региона.
Во второй день полуфинала участникам предложили подумать над реальной задачей. Инициаторы проекта апробировали это задание в прошлом году в финале и решили перенести его на полуфиналы.
- Задача была связана с миграционными потоками в ДФО. Не секрет, что Дальний Восток теряет много людей в связи с их миграцией в западные регионы страны. И как решить эту проблему на государственном уровне? Понятно, что конкурсанты не должны были озвучивать общеизвестные госпрограммы, которые существуют сейчас, а сгенерировать нестандартные интересные идеи, которые потом может взять себе на вооружение правительство, - объяснил смысл испытания Бато Сангадиев.
В целом же, по словам участника из Бурятии, организация конкурса была на высоком уровне.
- Встречают в аэропорту, организовывают трансфер, предлагают различные места проживания, есть кофе-брейки. Ты не отвлекаешься на какие-то бытовые нужды. И эксперты на мероприятии высококвалифицированные, сотрудники РАНХиГСа и т.д., - говорит конкурсант.
Почему участники из республики не прошли в финал?
По мнению молодого человека, одной из причин того, что жители Бурятии не смогли пройти в финал, является отсутствие у них опыта участия в подобных конкурсах.
- Очень много людей выходит в финал из банковского сектора, хотя, казалось бы, там достаточно узкая тематика. Но у них на корпоративном уровне идёт обучение, тот же «Сбербанк», у них есть корпоративный университет, где они в похожих условиях тренируются. У них постоянно проходят тренинги. И было заметно, что у представителей Бурятии не хватает опыта участия в таких конкурсах. Если в этом году состоится встреча с главой республики, то выдвинем предложение, что возможно нужно организовать такие тренинги, - поделился мыслями полуфиналист.
Также он предполагает - не хватило участникам и элементарной наглости.
- Ну, и думаю, нам не хватало для пропуска в финал элементарной наглости, такой хорошей – с точки зрения, работы в группах. У нас нет такого, чтобы перебивать людей или повышать тон, где нужно, ведь эксперт один, а за столом десять человек. Люди работали на эксперта, - продолжает он.
Высказался молодой человек и о «недосказанности» по итогам конкурса
- Помимо грантов на обучение победителям, недостаточно уделено внимание полуфиналистам, финалистам конкурса, чтобы применить их опыт, умения в государственной деятельности. Не столько делать из них чиновников – а сколько в координационных советах задействовать, в публичных мероприятиях. Они могли бы помочь своим регионам генерацией идей. Здесь, наверное, регионам нужно обратить внимание на своих участников, - считает он.
Бато Сангадиев говорит, что участие в конкурсах дало ему очень много. Он познакомился с большим количеством лидеров из разных регионов.
- В первую очередь, это, безусловно – коммуникации. Организаторами подчёркивается о том, что здесь выстраивание вертикальных, горизонтальных связей. Элементарно во Владивостоке мы познакомились с людьми из других регионов, единомышленниками, мы сейчас общаемся. Вторая причина – это мотивация. Проходя в полуфинал и участвуя в конкурсе, себя, наверное, тешишь тем, что ты чего-то стоишь, что ты не так плох, поэтому это мотивирует, подстёгивает – что ты на верном пути, - разъясняет парень.
Конечно, заводятся знакомства с другими участниками из Бурятии, с которыми можно дружить, активно сотрудничать.
- И стоит обратить внимание на отчёты, которые формируются по результатам дистанционного и очного этапов. Приходят достаточно подробные отчёты от организаторов с описанием качеств, где ты проявил себя, где у тебя чего-то не хватает, где тебя эксперты заметили, а в чём ты уступаешь. Помимо простых рекомендаций, там приводится достаточно подробный список литературы, на основании которой ты можешь прокачаться, - рассказывает Бато Сангадиев.
Советы будущим участникам из республики
Напоследок полуфиналист этого года дал короткий совет будущим участникам конкурса из Бурятии.
- Задания в полуфинале не столько сложные, сколько интересные. Готовиться здесь, наверное, только можно с точки зрения, конечно, литературы – прокачивать свои лидерские качества, компетенцию убеждения, упражняться в ораторском искусстве, в общих знаниях, начиная с истории России. Посоветую выйти из зоны комфорта, отстаивать свою точку зрения, быть лидером в своей группе, - заключил он.
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