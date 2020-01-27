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В колонии в Улан-Удэ открылась книжная выставка о блокадном Ленинграде

В колонии в Улан-Удэ открылась книжная выставка о блокадном Ленинграде
Общество,  Фото:pixabay.com
Мероприятие посвящено снятию блокады Ленинграда

Ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в библиотеке исправительной колонии №8 УФСИН России по Бурятии проходит тематическая книжная выставка, посвящённая 76-ой годовщине этого героического события.

На выставке представлена документальная литература, отображающая хронику блокадного Ленинграда: карты, схемы, воспоминания участников блокады, фотографии. Кроме того, осуждённые могут познакомиться с художественными произведениями о блокадном Ленинграде. Яркие впечатления вызывают произведения Ю. Ладинского «Весенняя вахта», Н. Чуковского «Девочка жизнь», «Балтийское небо». Подлинностью документального рассказа подкупают книги «Ленинград - город герой», «Вставай страна огромная».

- Выставка, организованная с целью нравственного и патриотического воспитания, привлечения внимания к истории нашей страны, пользуется популярностью у осуждённых посещающих библиотеку, - сообщает пресс-служба ведомства.
УФСИН
 
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