В колонии в Улан-Удэ открылась книжная выставка о блокадном Ленинграде

Мероприятие посвящено снятию блокады Ленинграда



Ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в библиотеке исправительной колонии №8 УФСИН России по Бурятии проходит тематическая книжная выставка, посвящённая 76-ой годовщине этого героического события.



На выставке представлена документальная литература, отображающая хронику блокадного Ленинграда: карты, схемы, воспоминания участников блокады, фотографии. Кроме того, осуждённые могут познакомиться с художественными произведениями о блокадном Ленинграде. Яркие впечатления вызывают произведения Ю. Ладинского «Весенняя вахта», Н. Чуковского «Девочка жизнь», «Балтийское небо». Подлинностью документального рассказа подкупают книги «Ленинград - город герой», «Вставай страна огромная».



- Выставка, организованная с целью нравственного и патриотического воспитания, привлечения внимания к истории нашей страны, пользуется популярностью у осуждённых посещающих библиотеку, - сообщает пресс-служба ведомства.

