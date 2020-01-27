Уроженец Бурятии обновил карту буузных в Москве

Уроженец Бурятии Зоригто Намсараев составил актуальную карту буузных Москвы на январь 2020 года. Это уже третья версия карты буузных в столице России.
По его подсчётам, в 2017 году было всего 7 буузных, в 2019 – 11. Сейчас в Москве есть 13 буузных и ещё две в Сергиево-Посадском районе Московской области.
- Уверенный рост количества буузных по сравнению с предыдущими картами. Для сравнения, в апреле 2017 в Москве и области было 7 буузных, в 2019 году их стало 10, сейчас уже 15. Похоже, что москвичи распробовали буузы, и им это понравилось. По оценкам владельцев московских буузных, давно уже большинство посетителей не имеет связей с Бурятией. Им нравится вкус, сытность и общая атмосфера буузных, - пояснил Зоригто Намсараев.
За год самый большой рост произошёл в формате фудкортов. В прошлом году в этом сегменте работал только гастробар «Кочевник», в этом году к нему присоединились ещё три точки.
- Посмотрим, как дела пойдут дальше, - отметил земляк.
По его словам, самый насыщенный буузными район города - это район метро «Красные ворота» - «Сокольники». Тем не менее, буузные стали осваивать не только офисный центр, но и спальные районы Москвы.
- Пока охват идёт по оси северо-восток - юг и юго-запад. В планах открытие буузной в Некрасовке, восточном анклаве Москвы. Так что остаются неохваченными запад, северо-запад, север и юго-восток Москвы. Московская область пока осваивается только в Сергиево-Посадском районе, где буузная «Байкал» уже открыла свой филиал в этнопарке «Кочевник», - делится Зоригто.
Кроме того, представительство Буддийской традиционной Сангхи переехало с Остоженки на Пречистенку (через пару кварталов) в более просторное здание, где появилась возможность разместить небольшую буузную. В списке она обозначена как «Буузная при дугане».
Зоригто подчёркивает, что список буузных - это не рейтинг. Места перечислены по алфавиту, а не по какому-либо рейтингу. Также он просит сообщать об открытии буузных
В прошлом году Зоригто со своими картами бурятского блюда заинтересовал телеканал НТВ, что телекомпания сняла сюжет про буузы для передачи «Еда живая и мёртвая». В сюжете уроженец Бурятии рассказал, с каким соусом нужно есть традиционное блюдо.