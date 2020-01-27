В Забайкалье мужчина ограбил дом умершей женщины

Он вынес текстиль, посуду и вещи, которые носила покойная



С заявлением о краже имущества в полицию обратилась жительница города Сретенска Забайкальского края. Полицейские установили, что недавно у потерпевшей умерла мать и в её доме никто не проживал. Через несколько дней, когда женщина пришла проверить жилище, заметила разбитое окно. Из дома пропали текстиль, посуда и носимые вещи.



Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый, не имеющий постоянного места жительства 44-летний мужчина. От него получены признательные показания.



Выяснилось, что похищенное он хотел продать, а вырученные деньги использовать на собственные нужды.



За кражу в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Он помещён в изолятор временного содержания. Украденное имущество изъято, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.





