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Команда «Буряты» подтвердила своё право выступать в Высшей лиге КВН

Команда «Буряты» подтвердила своё право выступать в Высшей лиге КВН
Общество, 
Новый сезон стартует уже через две недели 

25 января в Сочи завершился 31 международный фестиваль КВН. Команда «Буряты» также приняли участие в мероприятии. 

На фестивале КВН-щики из Бурятии и Иркутска официально подтвердили своё право участвовать в новом сезоне «Высшей лиги КВН-2020» на Первом канале. 
 
- Этому мы несказанно рады, и, конечно же, мы благодарны каждому болельщику, каждому из вас, кто переживает и поддерживает нас. Ближайшая игра уже через две недели, - рассказал Юрий Дамбаев, член команды. 

Как сообщал «Байкал-Daily», команда КВН «Буряты» стала чемпионом «Премьер-лиги» осенью 2019 года.  

В финале приняли участие сразу 8 команд: «+7», «Я обиделась», «Флэш-рояль», «Доктор Хаусс», «Город Питон», «Станция Динамо», «Рязанский проспект» и команда «Буряты». 

В «Высшую лигу» смогли пройти лишь 4 команды: «Буряты», «Доктор Хаусс», «Станция Динамо» и «Я обиделась». 
КВН
 
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