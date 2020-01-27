Команда «Буряты» подтвердила своё право выступать в Высшей лиге КВН



25 января в Сочи завершился 31 международный фестиваль КВН. Команда «Буряты» также приняли участие в мероприятии.



На фестивале КВН-щики из Бурятии и Иркутска официально подтвердили своё право участвовать в новом сезоне «Высшей лиги КВН-2020» на Первом канале.



- Этому мы несказанно рады, и, конечно же, мы благодарны каждому болельщику, каждому из вас, кто переживает и поддерживает нас. Ближайшая игра уже через две недели, - рассказал Юрий Дамбаев, член команды.



Как сообщал «Байкал-Daily», команда КВН «Буряты» стала Как сообщал «Байкал-Daily», команда КВН «Буряты» стала чемпионом «Премьер-лиги » осенью 2019 года.



В финале приняли участие сразу 8 команд: «+7», «Я обиделась», «Флэш-рояль», «Доктор Хаусс», «Город Питон», «Станция Динамо», «Рязанский проспект» и команда «Буряты».



В «Высшую лигу» смогли пройти лишь 4 команды: «Буряты», «Доктор Хаусс», «Станция Динамо» и «Я обиделась».

