Команда «Буряты» подтвердила своё право выступать в Высшей лиге КВН

Новый сезон стартует уже через две недели
25 января в Сочи завершился 31 международный фестиваль КВН. Команда «Буряты» также приняли участие в мероприятии.
На фестивале КВН-щики из Бурятии и Иркутска официально подтвердили своё право участвовать в новом сезоне «Высшей лиги КВН-2020» на Первом канале.
- Этому мы несказанно рады, и, конечно же, мы благодарны каждому болельщику, каждому из вас, кто переживает и поддерживает нас. Ближайшая игра уже через две недели, - рассказал Юрий Дамбаев, член команды.
В финале приняли участие сразу 8 команд: «+7», «Я обиделась», «Флэш-рояль», «Доктор Хаусс», «Город Питон», «Станция Динамо», «Рязанский проспект» и команда «Буряты».
В «Высшую лигу» смогли пройти лишь 4 команды: «Буряты», «Доктор Хаусс», «Станция Динамо» и «Я обиделась».
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