Александр Богомоев о золоте Гран-при «Иван Ярыгин»: «В психологическом плане эта победа самая важная»



- Да, планирую выступить на Европе — биться за место в сборной. Практически весь цикл я не боролся на таких больших стартах, поэтому жду с нетерпением. А дальше — турнир на призы главы республики и чемпионат России.



- Сегодня в весе не было никого из новичков — всё те же ребята, кому вы проигрывали весь цикл. Что изменили сегодня?



- Наверное отношение, настрой. Сегодня я был готов. Тренировался дома, потом в Хасавюрте, в Дагестане... Проанализировал всех соперников, прокрутил в голове все ошибки — и вот, выиграл. Сегодня я выигрываю ярыгинский в третий раз — но в психологическом плане эта победа самая важная.



- Нет опасений, что после того, как вы потренировались в Дагестане и обыграли дагестанцев, вас туда на сбор больше не пригласят?



- Нет (смеется). Магомед Гусейнов пригласил в Хасавюрт готовиться к чемпионату России. Буду думать.



- Вы в Красноярске довольно популярны — к вам постоянно подбегают за автографами.



- У нас есть опыт, во время фестиваля «Настроение АЛРОСА» мы подписали столько автограф-карточек, так потренировались, что сейчас делаю это незаметно (улыбается).



- Вы изменили имидж.



- Вернулся к своей старой прическе. Я никем не фанатею, ни под кого не кошу. Вообще, перед ярыгинским я ещё подстригся — до этого вообще был заросший. Меня даже перед финалом сегодня хотели подстричь (улыбается).



Бурятский спортсмен Александр Богомоев недавно победил на Гран-при Ивана Ярыгина. В интервью порталу WRESTRUS.RU он рассказал, почему не перешёл в олимпийскую категорию, в каком состоянии подошёл к турниру и как планирует вести сезон дальше.- Да, в олимпийский год я начинаю бороться в весе до 61 кг, но я вообще не был уверен, что выступлю на ярыгинском, — отметил Александр Богомоев. — Тренера настояли, а я решил, что старт лишним не бывает, и раз уж приехал — то бороться за золото. Где-то жеребьёвка благоприятно сложилась... А что касается веса, в котором я буду бороться на чемпионате России — я ещё сам до конца не определился, но скажу одно: про вес до 57 кг я окончательно забыл, даже пробовать туда спускаться не буду. Я в 63 кг уже гоняю, когда борюсь до 61 кг с провесом, чего уж там про 57 говорить...