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В Иркутской области производителей молочной продукции оштрафовали на 340 тысяч

В Иркутской области производителей молочной продукции оштрафовали на 340 тысяч
Общество,  Фото:pixabay.com
При контроле предприятий, занимающихся оборотом молочной продукции в Иркутской области, выявлено более 40 нарушений

В 2019 году управлением Россельхознадзора на территории Иркутской области проведено 69 проверок в отношении субъектов, занимающихся производством, переработкой и реализацией молока и молочной продукции. По результатам надзорных мероприятий выдано 41 предписание, возбуждено 66 административных дел, наложено 337,6 тысяч рублей штрафов, вынесено 15 предупреждений, сообщает пресс-служба управления.

Выявлены нарушения требований технического регламента таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» при транспортировке сырого молока, несоблюдение температурного режима его хранения.

Также в некоторых хозяйствах помещения для обработки и временного хранения молока не соответствовали ветеринарным правилам содержания крупного рогатого скота, отсутствовали дезинфекционные барьеры при въезде на территорию молочно-товарных ферм. Кроме того, хозяйствующие субъекты не осуществляли гашение ветеринарных сопроводительных документов на входящую молочную продукцию.

В рамках проверок отобрано 223 пробы сырого молока и молочной продукции. По результатам исследований получено 37 положительных результатов. Продукция была фальсифицирована, не соответствовала показателям качества, - процент выявления составил 16,6%.

Иркутская область Россельхознадзор
 
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