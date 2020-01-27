В Иркутской области производителей молочной продукции оштрафовали на 340 тысяч

В рамках проверок отобрано 223 пробы сырого молока и молочной продукции. По результатам исследований получено 37 положительных результатов. Продукция была фальсифицирована, не соответствовала показателям качества, - процент выявления составил 16,6%.





В 2019 году управлением Россельхознадзора на территории Иркутской области проведено 69 проверок в отношении субъектов, занимающихся производством, переработкой и реализацией молока и молочной продукции. По результатам надзорных мероприятий выдано 41 предписание, возбуждено 66 административных дел, наложено 337,6 тысяч рублей штрафов, вынесено 15 предупреждений, сообщает пресс-служба управления.Выявлены нарушения требований технического регламента таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» при транспортировке сырого молока, несоблюдение температурного режима его хранения.Также в некоторых хозяйствах помещения для обработки и временного хранения молока не соответствовали ветеринарным правилам содержания крупного рогатого скота, отсутствовали дезинфекционные барьеры при въезде на территорию молочно-товарных ферм. Кроме того, хозяйствующие субъекты не осуществляли гашение ветеринарных сопроводительных документов на входящую молочную продукцию.