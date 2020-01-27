Военные психологи завершили социально-психологическое тестирование новобранцев
В Бурятии психологи общевойскового объединения ВВО завершили тестирование новобранцев, прибывших в войска во время осенней призывной кампании. Всего проверено несколько сотен призывников.
Исследования проводились с использованием современных психологических тестов, бесед, наблюдений, анализа независимых характеристик и документов.
Результаты работы психологов и социологов показали, что свыше 98 % опрошенных военных пошли служить с желанием.
- Новобранцы приступили к изучению основ общевойсковой подготовки под руководством опытных и инструкторов, руководителей занятий. Специалисты психологической работы соединений и воинских частей ВВО совместно с психологами и социологами продолжат выполнение мероприятий по психологическому сопровождению военных на протяжении всего срока службы призывников, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
В Бурятии 98% новобранцев пошли служить в армию с желанием
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Александр Богомоев о золоте Гран-при «Иван Ярыгин»: «В психологическом плане эта победа самая важная»
Спортсмен из Бурятии рассказал о своих планах на 2020 год
Новый сезон стартует уже через две недели
При контроле предприятий, занимающихся оборотом молочной продукции в Иркутской области, выявлено более 40 нарушений
Военные психологи завершили социально-психологическое тестирование новобранцев
Также убраны снежные накаты на некоторых улицах
Теперь приёмом и захоронением отходов будет заниматься специальное предприятие
Дорожные полицейские провели профилактическое мероприятие
Молодые люди смогли познакомиться подвигами военнослужащих
В мероприятии участвовали 40 мастеров
Председателя кооператива оштрафовали
По данным Бурятского гидрометцентра, 27 января по республике переменная облачность
Тайский бат не только сохранит свою силу, но и будет постепенно укрепляться, считают эксперты
Презентация состоится в конце января
Во всех пунктах пропуска через госграницу усилен санитарно-карантинный контроль
Шесть человек находятся в инфекционной больнице, вскоре их выпишут