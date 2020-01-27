В Бурятии 98% новобранцев пошли служить в армию с желанием

Военные психологи завершили социально-психологическое тестирование новобранцев



В Бурятии психологи общевойскового объединения ВВО завершили тестирование новобранцев, прибывших в войска во время осенней призывной кампании. Всего проверено несколько сотен призывников.



Исследования проводились с использованием современных психологических тестов, бесед, наблюдений, анализа независимых характеристик и документов.



Результаты работы психологов и социологов показали, что свыше 98 % опрошенных военных пошли служить с желанием.



- Новобранцы приступили к изучению основ общевойсковой подготовки под руководством опытных и инструкторов, руководителей занятий. Специалисты психологической работы соединений и воинских частей ВВО совместно с психологами и социологами продолжат выполнение мероприятий по психологическому сопровождению военных на протяжении всего срока службы призывников, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.





