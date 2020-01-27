За выходные c улиц Улан-Удэ вывезено почти 3200 кубометров снега

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Также убраны снежные накаты на некоторых улицах



Комбинат по благоустройству Улан-Удэ начинает уборку снега с 23 часов, чтобы не мешать движению частного и пассажирского транспорта. Так, за выходные дни было вывезено 3118 м3 снега, посыпано на магистральных и внутридворовых проездах 60 тонн песчаной смеси.



На очистке дорог от снега работали 3 трактора-щётки, 3 автогрейдера, 3 снегопогрузчика. Для вывоза счищенного снега были задействованы 10 большегрузных самосвалов. Всего на уборке и подсыпке работали 52 единицы техники.



Снежные накаты и снег убраны с улиц: Ленина, Борсоева, Вакарина, Чайковского, Родины, Солнечная, Кольцова, Геологическая, Бабушкина, Батожабая, а также на проспекта Строителей, проспекта 50лет Октября и Богатырском мосту. Уборка снега продолжается, сообщает комитет городского хозяйства.

