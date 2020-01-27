Теперь приёмом и захоронением отходов будет заниматься специальное предприятие
В Еравнинском районе Бурятии судебные приставы обязали районные власти организовать работу полигона твердых бытовых отходов. Полигон расположен на территории сельского поселения «Эгитуйское».
В рамках госпрограммы об охране окружающей среды, рационального использования природных ресурсов на территории села был построен полигон ТБО общей площадью 35 тыс. кв.м. Однако объект не был введён в эксплуатацию местными властями.
После проведения соответствующей проверки прокурор района в защиту интересов и прав жителей села на благоприятную окружающую среду обратился в суд, так как бездействие местных властей влечёт возникновение несанкционированных свалок твёрдых коммунальных отходов.
- В районном подразделении судебных приставов в отношении администрации района было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого должнику было вручено требование и предупреждение об уголовной ответственности. Однако в связи с наличием обстоятельств, препятствующих исполнению судебного решения, должник обратился в суд за предоставлением отсрочки, - сообщили в пресс-службе управления ФССП России по республике.
В период действия отсрочки муниципалитет заключил договор аренды полигона с АО «Республиканский мусороперерабатывающий завод» для целевого использования. Теперь приёмом и захоронением твердых коммунальных отходов будет заниматься акционерное общество, а региональный оператор ООО «ЭкоАльянс» вывозить отходы из населённых пунктов на полигон.
На сегодня решение суда, направленное на уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье человека, исполнено в полном объёме, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
В Бурятии приставы обязали районные власти организовать работу мусорного полигона
Общество, Фото:
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