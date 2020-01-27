В Бурятии дети изучили безопасный маршрут от школы до дома

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Дорожные полицейские провели профилактическое мероприятие



Сотрудники Госавтоинспекции по Мухоршибирскому району Бурятии провели профилактические беседы с учащимися Новозаганской школы на тему безопасного поведения на дорогах.



Беседа была проведена в форме диалога, где ребята отвечали на вопросы и сами их задавали. Одним из основных вопросов стало применение и ношение светоотражателей, так как их присутствие на детской одежде может значительно снизить детский травматизм на дорогах.



Также в ходе беседы были рассмотрены вопросы на тему «Безопасный путь домой», где ребятам дали несколько советов, как сформировать собственный безопасный маршрут движения «дом–школа–дом».



По окончании беседы сотрудники ГИБДД раздали ребятам памятные листовки – «Памятка юного пешехода!» с пожеланиями соблюдать правила дорожного движения, сообщает УГИБДД по Бурятии.

