В Бурятии юнармейцы и кадеты посетили музей Боевой славы

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Молодые люди смогли познакомиться подвигами военнослужащих



В Бурятии около 100 юнармейцев и учащихся кадетских классов посетили музей Боевой славы штаба общевойскового объединения Восточного военного округа.



Развёрнутую экскурсию по музею подросткам провели офицеры запаса, ранее принимавших участие в военных конфликтах. Юные патриоты смогли ознакомиться с подвигами военнослужащих и основными вехами соединений и воинских частей, дислоцированных в Бурятии.



В историческом зале были представлены уникальные музейные экспонаты и выставки времён Великой Отечественной войны. Юнармейцы увидели стрелковое оружие, обмундирование, предметы быта военнослужащих, фотографии военных лет, а также портреты земляков - Героев Советского Союза.



В минувшем году пополнили коллекцию музея Боевой славы экспонаты, привезённые группой поисковиков из Монголии. Работы велись в районе сопки Ремизова, где в 1939 году проходили ожесточённые бои на реке Халхин-Гол, сообщает пресс-служба ВВО.

