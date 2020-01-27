 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 Января

26 Января

Популярное

В Бурятии юнармейцы и кадеты посетили музей Боевой славы

В Бурятии юнармейцы и кадеты посетили музей Боевой славы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Молодые люди смогли познакомиться подвигами военнослужащих

В Бурятии около 100 юнармейцев и учащихся кадетских классов посетили музей Боевой славы штаба общевойскового объединения Восточного военного округа.

Развёрнутую экскурсию по музею подросткам провели офицеры запаса, ранее принимавших участие в военных конфликтах. Юные патриоты смогли ознакомиться с подвигами военнослужащих и основными вехами соединений и воинских частей, дислоцированных в Бурятии.

В историческом зале были представлены уникальные музейные экспонаты и выставки времён Великой Отечественной войны. Юнармейцы увидели стрелковое оружие, обмундирование, предметы быта военнослужащих, фотографии военных лет, а также портреты земляков - Героев Советского Союза.

В минувшем году пополнили коллекцию музея Боевой славы экспонаты, привезённые группой поисковиков из Монголии. Работы велись в районе сопки Ремизова, где в 1939 году проходили ожесточённые бои на реке Халхин-Гол, сообщает пресс-служба ВВО.
ВВО
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии прошёл второй чемпионат по выделке шкур
В Бурятии прошёл второй чемпионат по выделке шкур
Общество, 27.01.2020
В мероприятии участвовали 40 мастеров
В Бурятии местами до -7
В Бурятии местами до -7
Общество, 27.01.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 27 января по республике переменная облачность
В Бурятии принимаются меры по недопущению коронавируса в регион
В Бурятии принимаются меры по недопущению коронавируса в регион
Общество, 26.01.2020
Во всех пунктах пропуска через госграницу усилен санитарно-карантинный контроль
Коронавирус у госпитализированных в Иркутске граждан Китая не подтвердился
Коронавирус у госпитализированных в Иркутске граждан Китая не подтвердился
Общество, 26.01.2020
Шесть человек находятся в инфекционной больнице, вскоре их выпишут
Ещё два бурятских спортсмена завоевали золото турнира Гран-при «Иван Ярыгин»
Ещё два бурятских спортсмена завоевали золото турнира Гран-при «Иван Ярыгин»
Общество, 26.01.2020
Заняли первые места на соревнованиях Балдан Цыжипов и Вероника Чумикова
В Улан-Удэ прошёл этап чемпионата Бурятии по ледовым гонкам: фоторепортаж
В Улан-Удэ прошёл этап чемпионата Бурятии по ледовым гонкам: фоторепортаж
Общество, 26.01.2020
Следующие этапы гонок пройдут в феврале и марте. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Мэра Улан-Удэ включили в кадровый резерв президента России
Мэра Улан-Удэ включили в кадровый резерв президента России
Общество, 26.01.2020
Всего же в составе резерва на сегодня 138 человек
В Бурятии немного потеплело
В Бурятии немного потеплело
Общество, 26.01.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 26 января по республике переменная облачность
В Иркутской области в гараже застрелили троих мужчин
В Иркутской области в гараже застрелили троих мужчин
Общество, 25.01.2020
Убийство произошло во время распития алкоголя 
В Иркутске несколько студентов госпитализированы с подозрением на коронавирус
В Иркутске несколько студентов госпитализированы с подозрением на коронавирус
Общество, 25.01.2020
При этом в Роспотребнадзоре отмечают, что в России заболевших новым вирусом нет
Новый знакомый украл у забайкальца почти 100 тысяч рублей
Новый знакомый украл у забайкальца почти 100 тысяч рублей
Общество, 25.01.2020
Потерпевший распивал спиртное с новыми знакомыми
Работники пилорамы в Бурятии не проходили обучение по пожарной безопасности
Работники пилорамы в Бурятии не проходили обучение по пожарной безопасности
Общество, 25.01.2020
Прокуратура выявила множество нарушений во время проверки
Бурятские спортсмены стали чемпионами Гран-при «Иван Ярыгин»
Бурятские спортсмены стали чемпионами Гран-при «Иван Ярыгин»
Общество, 25.01.2020
Александр Богомоев и Мария Кузнецова взяли «золото» международных соревнований 

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^