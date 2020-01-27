Молодые люди смогли познакомиться подвигами военнослужащих
В Бурятии около 100 юнармейцев и учащихся кадетских классов посетили музей Боевой славы штаба общевойскового объединения Восточного военного округа.
Развёрнутую экскурсию по музею подросткам провели офицеры запаса, ранее принимавших участие в военных конфликтах. Юные патриоты смогли ознакомиться с подвигами военнослужащих и основными вехами соединений и воинских частей, дислоцированных в Бурятии.
В историческом зале были представлены уникальные музейные экспонаты и выставки времён Великой Отечественной войны. Юнармейцы увидели стрелковое оружие, обмундирование, предметы быта военнослужащих, фотографии военных лет, а также портреты земляков - Героев Советского Союза.
В минувшем году пополнили коллекцию музея Боевой славы экспонаты, привезённые группой поисковиков из Монголии. Работы велись в районе сопки Ремизова, где в 1939 году проходили ожесточённые бои на реке Халхин-Гол, сообщает пресс-служба ВВО.
В Бурятии юнармейцы и кадеты посетили музей Боевой славы
Общество, Фото:
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