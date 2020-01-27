 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 Января

26 Января

Популярное

В Бурятии прошёл второй чемпионат по выделке шкур

В Бурятии прошёл второй чемпионат по выделке шкур
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко из архива
В мероприятии участвовали 40 мастеров

25 января в Улан-Удэ в торговом центре «Пионер» состоялся второй республиканский чемпионат по выделке и художественной обработке овечьей и козьей шкур «Дулаан Шэмэг».

Отличительной чертой второго чемпионата стало то, что оценивалась не только выделка овечьей шкуры, но и козьей, а также блеснули своими талантами мастера по пошиву изделий из выделанных шкур. Представили своё мастерство более 40 участников.

- Приветствую участников чемпионата! Сегодня вас почти в два раза больше и это не может не радовать. Хочется отметить, что у нашего жюри научный подход в оценке выделанных шкур, помогают им в этом деле специалисты из технологического университета. В этот раз мы включили в чемпионат выделку козьей шкуры, а в следующий раз включим выделку кожи КРС. А также проведем мастер-классы по изготовлению изделий из шерсти и организуем приезд художника из Монголии, который создает картины из выделанных шкур. Желаю удачи и успехов нашим участникам, - сказала Соелма Дагаева.

Укрепили соревновательный дух и создали праздничное настроение ансамбль моринхуристов под руководством Нямдоржа Нацагдоржа, певица Арюухан Будаева и моринхурист Эрдэм Дымбрылов, народный фольклорный ансамбль «Ольхон», народный ансамбль «Наран Гоохон», народный ансамбль восточного танца «Лотос», народный фольклорный ансамбль «Уряал», образцовый хореографический ансамбль «Жемчужина Бурятии».

Во втором чемпионате по выделке и художественной обработке овечьей и козьей шкур стали победителями:

Номинация: Изделия из овечьей и козьей шкур

3 место – Лхагва Нэргуй, Селенгинский район
3 место – Пунцукова Долгор, Шэнэхээн (Монголия)
2 место - Мацзигэма, Шэнэхээн (Монголия)
2 место – Биликтуева Любовь, Селенгинский район
1 место – Сотников

Номинация: Выделка шкур

3 место – Цыденов Доржо, Селенгинский район
2 место – Буянтуев Цырендоржи
1 место – Миронов Валерий, Курумканский район.

Специальный приз от традиционной буддийской Сангхи России достался Арюне Халзановой из Селенгинского района.

В заключении мероприятия два участника рассказали немного о себе и о своём участии в чемпионате.

Мажигма заняла второе место за пошив традиционных изделий из овечьей и козьей шкур. Она из Внутренней Монголии – Шэнэхэна. В основном мастерица представила зимнюю одежду для детей и взрослых, сшитых из овечьей и козьей шкур: верхнюю зимнюю одежду (дэгэл, доха), рукавицы, шапочку и внутреннюю часть для обуви из шкур, а также коврики. Принимает участие во второй раз. Рада тому, что существует такой конкурс, где можно представить своё мастерство.

- Козья шкура считается намного теплее, в основном из неё делают верхнюю одежду, а вот из овечьей можно сшить и внутреннюю, например, жилет. В основном Мажигма шьёт одежду на продажу, профессионально начала заниматься пошивом 12 лет назад. В первом чемпионате Мажигма заняла третье место, сейчас же женщина заняла второе место, - сообщает пресс-служба минкульта Бурятии.

Валерий Миронов принял участие в чемпионате и занял первое место в номинации «Выделка шкур».

- Я занимаюсь выделкой овечьей и козьей шкур уже около года. Работаю в цехе при Иволгинском дацане. В первом чемпионате занял второе место. Мы занимаемся только выделкой. Мы работаем только на заказы, в месяц выделываем более 60 шкур. Одна выделанная шкура стоит примерно 1000 рублей.

В предыдущем чемпионате по выделке шкур участвовало 27 человек. Фоторепортаж Сергея Тарасенко с мероприятия можно посмотреть по ссылке.
шкуры
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии прошёл второй чемпионат по выделке шкур
В Бурятии прошёл второй чемпионат по выделке шкур
Общество, 27.01.2020
В мероприятии участвовали 40 мастеров
В Бурятии местами до -7
В Бурятии местами до -7
Общество, 27.01.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 27 января по республике переменная облачность
В Бурятии принимаются меры по недопущению коронавируса в регион
В Бурятии принимаются меры по недопущению коронавируса в регион
Общество, 26.01.2020
Во всех пунктах пропуска через госграницу усилен санитарно-карантинный контроль
Коронавирус у госпитализированных в Иркутске граждан Китая не подтвердился
Коронавирус у госпитализированных в Иркутске граждан Китая не подтвердился
Общество, 26.01.2020
Шесть человек находятся в инфекционной больнице, вскоре их выпишут
Ещё два бурятских спортсмена завоевали золото турнира Гран-при «Иван Ярыгин»
Ещё два бурятских спортсмена завоевали золото турнира Гран-при «Иван Ярыгин»
Общество, 26.01.2020
Заняли первые места на соревнованиях Балдан Цыжипов и Вероника Чумикова
В Улан-Удэ прошёл этап чемпионата Бурятии по ледовым гонкам: фоторепортаж
В Улан-Удэ прошёл этап чемпионата Бурятии по ледовым гонкам: фоторепортаж
Общество, 26.01.2020
Следующие этапы гонок пройдут в феврале и марте. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Мэра Улан-Удэ включили в кадровый резерв президента России
Мэра Улан-Удэ включили в кадровый резерв президента России
Общество, 26.01.2020
Всего же в составе резерва на сегодня 138 человек
В Бурятии немного потеплело
В Бурятии немного потеплело
Общество, 26.01.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 26 января по республике переменная облачность
В Иркутской области в гараже застрелили троих мужчин
В Иркутской области в гараже застрелили троих мужчин
Общество, 25.01.2020
Убийство произошло во время распития алкоголя 
В Иркутске несколько студентов госпитализированы с подозрением на коронавирус
В Иркутске несколько студентов госпитализированы с подозрением на коронавирус
Общество, 25.01.2020
При этом в Роспотребнадзоре отмечают, что в России заболевших новым вирусом нет
Новый знакомый украл у забайкальца почти 100 тысяч рублей
Новый знакомый украл у забайкальца почти 100 тысяч рублей
Общество, 25.01.2020
Потерпевший распивал спиртное с новыми знакомыми
Работники пилорамы в Бурятии не проходили обучение по пожарной безопасности
Работники пилорамы в Бурятии не проходили обучение по пожарной безопасности
Общество, 25.01.2020
Прокуратура выявила множество нарушений во время проверки
Бурятские спортсмены стали чемпионами Гран-при «Иван Ярыгин»
Бурятские спортсмены стали чемпионами Гран-при «Иван Ярыгин»
Общество, 25.01.2020
Александр Богомоев и Мария Кузнецова взяли «золото» международных соревнований 

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^