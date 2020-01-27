В Бурятии прошёл второй чемпионат по выделке шкур

В мероприятии участвовали 40 мастеров
25 января в Улан-Удэ в торговом центре «Пионер» состоялся второй республиканский чемпионат по выделке и художественной обработке овечьей и козьей шкур «Дулаан Шэмэг».
Отличительной чертой второго чемпионата стало то, что оценивалась не только выделка овечьей шкуры, но и козьей, а также блеснули своими талантами мастера по пошиву изделий из выделанных шкур. Представили своё мастерство более 40 участников.
- Приветствую участников чемпионата! Сегодня вас почти в два раза больше и это не может не радовать. Хочется отметить, что у нашего жюри научный подход в оценке выделанных шкур, помогают им в этом деле специалисты из технологического университета. В этот раз мы включили в чемпионат выделку козьей шкуры, а в следующий раз включим выделку кожи КРС. А также проведем мастер-классы по изготовлению изделий из шерсти и организуем приезд художника из Монголии, который создает картины из выделанных шкур. Желаю удачи и успехов нашим участникам, - сказала Соелма Дагаева.
Укрепили соревновательный дух и создали праздничное настроение ансамбль моринхуристов под руководством Нямдоржа Нацагдоржа, певица Арюухан Будаева и моринхурист Эрдэм Дымбрылов, народный фольклорный ансамбль «Ольхон», народный ансамбль «Наран Гоохон», народный ансамбль восточного танца «Лотос», народный фольклорный ансамбль «Уряал», образцовый хореографический ансамбль «Жемчужина Бурятии».
Во втором чемпионате по выделке и художественной обработке овечьей и козьей шкур стали победителями:
Номинация: Изделия из овечьей и козьей шкур
3 место – Лхагва Нэргуй, Селенгинский район
3 место – Пунцукова Долгор, Шэнэхээн (Монголия)
2 место - Мацзигэма, Шэнэхээн (Монголия)
2 место – Биликтуева Любовь, Селенгинский район
1 место – Сотников
Номинация: Выделка шкур
3 место – Цыденов Доржо, Селенгинский район
2 место – Буянтуев Цырендоржи
1 место – Миронов Валерий, Курумканский район.
Специальный приз от традиционной буддийской Сангхи России достался Арюне Халзановой из Селенгинского района.
В заключении мероприятия два участника рассказали немного о себе и о своём участии в чемпионате.
Мажигма заняла второе место за пошив традиционных изделий из овечьей и козьей шкур. Она из Внутренней Монголии – Шэнэхэна. В основном мастерица представила зимнюю одежду для детей и взрослых, сшитых из овечьей и козьей шкур: верхнюю зимнюю одежду (дэгэл, доха), рукавицы, шапочку и внутреннюю часть для обуви из шкур, а также коврики. Принимает участие во второй раз. Рада тому, что существует такой конкурс, где можно представить своё мастерство.
- Козья шкура считается намного теплее, в основном из неё делают верхнюю одежду, а вот из овечьей можно сшить и внутреннюю, например, жилет. В основном Мажигма шьёт одежду на продажу, профессионально начала заниматься пошивом 12 лет назад. В первом чемпионате Мажигма заняла третье место, сейчас же женщина заняла второе место, - сообщает пресс-служба минкульта Бурятии.
Валерий Миронов принял участие в чемпионате и занял первое место в номинации «Выделка шкур».
- Я занимаюсь выделкой овечьей и козьей шкур уже около года. Работаю в цехе при Иволгинском дацане. В первом чемпионате занял второе место. Мы занимаемся только выделкой. Мы работаем только на заказы, в месяц выделываем более 60 шкур. Одна выделанная шкура стоит примерно 1000 рублей.
В предыдущем чемпионате по выделке шкур участвовало 27 человек. Фоторепортаж Сергея Тарасенко с мероприятия можно посмотреть по ссылке.
В Бурятии прошёл второй чемпионат по выделке шкур
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В мероприятии участвовали 40 мастеров
Председателя кооператива оштрафовали
По данным Бурятского гидрометцентра, 27 января по республике переменная облачность
Презентация состоится в конце января
Во всех пунктах пропуска через госграницу усилен санитарно-карантинный контроль
Шесть человек находятся в инфекционной больнице, вскоре их выпишут
Заняли первые места на соревнованиях Балдан Цыжипов и Вероника Чумикова
Следующие этапы гонок пройдут в феврале и марте. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Всего же в составе резерва на сегодня 138 человек
По данным Бурятского гидрометцентра, 26 января по республике переменная облачность
Убийство произошло во время распития алкоголя
При этом в Роспотребнадзоре отмечают, что в России заболевших новым вирусом нет
Потерпевший распивал спиртное с новыми знакомыми
Прокуратура выявила множество нарушений во время проверки
Александр Богомоев и Мария Кузнецова взяли «золото» международных соревнований