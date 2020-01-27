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В Бурятии сельхозкооператив не вовремя выплачивало зарплату работникам

В Бурятии сельхозкооператив не вовремя выплачивало зарплату работникам
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Председателя кооператива оштрафовали

Как выяснила прокурорская проверка, в Хоринском районе Бурятии сельскохозяйственный производственный кооператив «Хасуртайский» нарушал закон в сфере оплаты труда.

Работодателем нарушались сроки выплаты заработной платы работникам организации, при этом денежная компенсация за задержку зарплаты не производилась.

Председателю кооператива внесено представление, по результатам рассмотрения которого работникам выплачены недополученные денежные средства.

После прокурорского вмешательства работодатель привлечён к административной ответственности, ему назначен штраф, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
прокуратура сельское хозяйство
 
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