 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 Января

26 Января

Популярное

В Бурятии местами до -7

В Бурятии местами до -7
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
По данным Бурятского гидрометцентра, 27 января по республике переменная облачность

По Северобайкальскому району небольшой снег, по остальной территории республики без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью 23-28, местами до 34, по Прибайкалью, южным и юго-западным районам местами 13-18, днём 13-18, местами 7-12 мороза.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный слабый. Температура ночью 26-28, днём 13-15 мороза.
прогноз погоды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии местами до -7
В Бурятии местами до -7
Общество, 27.01.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 27 января по республике переменная облачность
Российским туристам в Таиланде придётся смириться с повышением цен
Российским туристам в Таиланде придётся смириться с повышением цен
Общество, 26.01.2020
Тайский бат не только сохранит свою силу, но и будет постепенно укрепляться, считают эксперты
В Бурятии принимаются меры по недопущению коронавируса в регион
В Бурятии принимаются меры по недопущению коронавируса в регион
Общество, 26.01.2020
Во всех пунктах пропуска через госграницу усилен санитарно-карантинный контроль
Коронавирус у госпитализированных в Иркутске граждан Китая не подтвердился
Коронавирус у госпитализированных в Иркутске граждан Китая не подтвердился
Общество, 26.01.2020
Шесть человек находятся в инфекционной больнице, вскоре их выпишут
Ещё два бурятских спортсмена завоевали золото турнира Гран-при «Иван Ярыгин»
Ещё два бурятских спортсмена завоевали золото турнира Гран-при «Иван Ярыгин»
Общество, 26.01.2020
Заняли первые места на соревнованиях Балдан Цыжипов и Вероника Чумикова
В Улан-Удэ прошёл этап чемпионата Бурятии по ледовым гонкам: фоторепортаж
В Улан-Удэ прошёл этап чемпионата Бурятии по ледовым гонкам: фоторепортаж
Общество, 26.01.2020
Следующие этапы гонок пройдут в феврале и марте. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Мэра Улан-Удэ включили в кадровый резерв президента России
Мэра Улан-Удэ включили в кадровый резерв президента России
Общество, 26.01.2020
Всего же в составе резерва на сегодня 138 человек
В Бурятии немного потеплело
В Бурятии немного потеплело
Общество, 26.01.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 26 января по республике переменная облачность
В Иркутской области в гараже застрелили троих мужчин
В Иркутской области в гараже застрелили троих мужчин
Общество, 25.01.2020
Убийство произошло во время распития алкоголя 
В Иркутске несколько студентов госпитализированы с подозрением на коронавирус
В Иркутске несколько студентов госпитализированы с подозрением на коронавирус
Общество, 25.01.2020
При этом в Роспотребнадзоре отмечают, что в России заболевших новым вирусом нет
Новый знакомый украл у забайкальца почти 100 тысяч рублей
Новый знакомый украл у забайкальца почти 100 тысяч рублей
Общество, 25.01.2020
Потерпевший распивал спиртное с новыми знакомыми
Работники пилорамы в Бурятии не проходили обучение по пожарной безопасности
Работники пилорамы в Бурятии не проходили обучение по пожарной безопасности
Общество, 25.01.2020
Прокуратура выявила множество нарушений во время проверки
Бурятские спортсмены стали чемпионами Гран-при «Иван Ярыгин»
Бурятские спортсмены стали чемпионами Гран-при «Иван Ярыгин»
Общество, 25.01.2020
Александр Богомоев и Мария Кузнецова взяли «золото» международных соревнований 
В Улан-Удэ студенты познакомились с работой Госавтоинспектора
В Улан-Удэ студенты познакомились с работой Госавтоинспектора
Общество, 25.01.2020
Состоялось мероприятие, приуроченное к акции «Студенческий десант» 

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^