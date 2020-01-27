По данным Бурятского гидрометцентра, 27 января по республике переменная облачность
По Северобайкальскому району небольшой снег, по остальной территории республики без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью 23-28, местами до 34, по Прибайкалью, южным и юго-западным районам местами 13-18, днём 13-18, местами 7-12 мороза.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный слабый. Температура ночью 26-28, днём 13-15 мороза.
В Бурятии местами до -7
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общество, 27.01.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 27 января по республике переменная облачность
Тайский бат не только сохранит свою силу, но и будет постепенно укрепляться, считают эксперты
Презентация состоится в конце января
Во всех пунктах пропуска через госграницу усилен санитарно-карантинный контроль
Шесть человек находятся в инфекционной больнице, вскоре их выпишут
Заняли первые места на соревнованиях Балдан Цыжипов и Вероника Чумикова
Следующие этапы гонок пройдут в феврале и марте. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Всего же в составе резерва на сегодня 138 человек
По данным Бурятского гидрометцентра, 26 января по республике переменная облачность
Убийство произошло во время распития алкоголя
При этом в Роспотребнадзоре отмечают, что в России заболевших новым вирусом нет
Потерпевший распивал спиртное с новыми знакомыми
Прокуратура выявила множество нарушений во время проверки
Александр Богомоев и Мария Кузнецова взяли «золото» международных соревнований
Состоялось мероприятие, приуроченное к акции «Студенческий десант»