В Бурятии местами до -7

По данным Бурятского гидрометцентра, 27 января по республике переменная облачность



По Северобайкальскому району небольшой снег, по остальной территории республики без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью 23-28, местами до 34, по Прибайкалью, южным и юго-западным районам местами 13-18, днём 13-18, местами 7-12 мороза.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный слабый. Температура ночью 26-28, днём 13-15 мороза.



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