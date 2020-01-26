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В Бурятии принимаются меры по недопущению коронавируса в регион

В Бурятии принимаются меры по недопущению коронавируса в регион
Общество,  Фото:pixabay.com
Во всех пунктах пропуска через госграницу усилен санитарно-карантинный контроль

По поручению главы Бурятии усилены меры по недопущению завозов и распространения коронавирусной инфекции на территории республики. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Дополнительные меры санитарно-карантинного контроля введены в местах прибытия туристов и прибывающих из других регионов страны и иностранных граждан – в международном аэропорту «Байкал», железнодорожных вокзалах, автомобильных пунктах пропуска. Ситуация по недопущению распространения коронавируса на территорию республики находится на строгом контроле управления Роспотребнадзора по Бурятии.

Накануне в управлении Роспотребнадзора по республике состоялось совещание с медицинскими работниками по недопущению завозов и распространения коронавирусной инфекции. Специалистами проводятся противоэпидемические мероприятия: во всех пунктах пропуска через госграницу усилен санитарно-карантинный контроль с проведением обязательного измерения температуры тела всем лицам, прибывающим из КНР воздушным, железнодорожным, автомобильным транспортом.

Также рассмотрены вопросы по особенности клиники и лечения нового типа коронавирусной инфекции, обеспечении готовности медицинских организаций к проведению противоэпидемических мероприятий при выявлении больного с подозрением на коронавирусную инфекцию. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

В связи с продолжающимся поступлением информации об участившихся случаях заражения новым коронавирусом граждан, находящихся (находившихся) на территории КНР, сообщается, что каждый турист в соответствии с положениями статьи 6 Федерального закона «Об основах туристской деятельности в РФ» при подготовке к путешествию и во время его совершения, включая транзит, имеет право на обеспечение своих потребительских прав, беспрепятственное получение неотложной медицинской помощи.

Правовые основы обеспечения безопасности туристов в странах временного пребывания закреплены статьей 14 Закона № 132-ФЗ. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека дано поручение своим территориальным органам подробно консультировать потребителей туристских услуг. А также оказывать им содействие в подготовке претензий и исковых заявлений в случае нарушения прав потребителей.

Очаг опасной инфекции находится в китайском городе Ухань. В КНР 25 января введён наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здоровья в 25 провинциях, специальных административных районах и городах. На этой территории проживают более 1,2 миллиарда человек. За пределами материкового Китая случаи заражения уже зафиксировали в целом ряде стран, включая США, Таиланд, Францию и Австралию. На территории России лабораторно подтверждённых случаев заражения на данный момент не зафиксировано.

Коронавирусная инфекция - острое инфекционное вирусное заболевание, характеризующееся преимущественно воспалением слизистых оболочек верхних и нижних дыхательных путей с выраженной интоксикацией.

Как происходит заражение?

Заражение человека происходит воздушно-капельным способом. Наиболее часто заболеванию подвергаются близкие контакты с заболевшим человеком: родственники, медицинские работники, работники коллективов, имевших тесный контакт с заболевшим.

Симптомы
Средняя продолжительность инкубационного (скрытого) периода – 3-14 дней. Длительность заболевания составляет в среднем 6–7 дней.

Основные симптомы: проявляется как простудное заболевание, сначала появляется насморк, больной начинает чихать, жаловаться на заложенность носа, появляется температура. Часто отмечаются першение, боли в горле, кашель, которые иногда могут служить первым признаком заболевания. Затем поражаются нижние отделы дыхательных путей с развитием бронхита, пневмонии. У детей заболевание развивается быстрее, чаще присоединяются осложнения в виде пневмонии и др.

Коронавирусы также могут вызывать обострение астмы и хронических заболеваний легких.

Меры профилактики:

- необходимо по возможности воздержаться от поездок в неблагополучные регионы, особенно в КНР;
- воздержаться от посещения мест массового скопления людей и контактов с больными людьми с признаками ОРВИ
- использовать защитные маски
- соблюдать правила личной гигиены (мытье рук, использование кожных антисептиков, влажных салфеток с бактерицидным действием)
- регулярно проводить влажные уборки в местах проживания и работы, проветривать помещения, использовать бактерицидные облучатели для обеззараживания воздуха помещений.

При появлении симптомов респираторного заболевания после возвращения из неблагополучных стран и регионов, особенно из КНР, необходимо изолировать больного и немедленно обратиться за медицинской помощью, сообщив медикам о факте пребывания за границей. 
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