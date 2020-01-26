Шесть человек находятся в инфекционной больнице, вскоре их выпишут
Вирус гриппа А диагностирован у шести граждан КНР, которые были госпитализированы в связи с подозрением на коронавирусную инфекцию в Иркутске. Результаты анализов на коронавирус у всех отрицательные. Это подтвердили исследования, которые повторно были сделаны в лаборатории Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на исполняющую обязанности министра здравоохранения региона Наталью Ледяеву.
- Мы только что получили результаты анализов на вирус, они отрицательные и подтверждают наши диагнозы. Сейчас все шесть человек находятся в инфекционной больнице, вскоре их выпишут. Карантин в общежитии БГУ снят, - отметила и.о. министра.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Иркутске несколько студентов Байкальского государственного университета, уроженцев Китая, где ранее была зафиксирована вспышка болезни, вызванная коронавирусом нового типа, были госпитализированы с респираторным заболеванием. Отмечалось, что, по предварительным данным, у них грипп типа А, однако медики проверяли возможное наличие болезни, вызванной коронавирусом.
Всего в пятницу в Иркутске госпитализировали шесть граждан Китая, один из них был снят с поезда Пекин - Москва, остальные - студенты Байкальского госуниверситета.
В общежитии, где проживали студенты, проводились карантинные мероприятия.
По информации Роспотребнадзора, в России случаев заболевания коронавирусом не зарегистрировано. Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области приняты дополнительные меры по усилению круглосуточного санитарно-карантинного контроля в пункте пропуска через государственную границу России в аэропорту Иркутска. На борту прибывающих воздушных судов проводится опрос пассажиров и членов экипажа о состоянии здоровья, бесконтактная термометрия, анкетирование пассажиров. Состояние граждан, прибывающих из КНР, контролируют и в поездах.
Коронавирус у госпитализированных в Иркутске граждан Китая не подтвердился
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Шесть человек находятся в инфекционной больнице, вскоре их выпишут
Заняли первые места на соревнованиях Балдан Цыжипов и Вероника Чумикова
Следующие этапы гонок пройдут в феврале и марте. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Всего же в составе резерва на сегодня 138 человек
По данным Бурятского гидрометцентра, 26 января по республике переменная облачность
Убийство произошло во время распития алкоголя
При этом в Роспотребнадзоре отмечают, что в России заболевших новым вирусом нет
Потерпевший распивал спиртное с новыми знакомыми
Прокуратура выявила множество нарушений во время проверки
Александр Богомоев и Мария Кузнецова взяли «золото» международных соревнований
Юридическое лицо оштрафовали на 10 тысяч рублей
По подсчётам экспертов, её стоимость составляет 20 миллионов рублей
По данным Бурятского гидрометцентра, 25 января по республике преимущественно без осадков
Общество, 24.01.2020
Финал соревнований состоится 16 февраля
Общество, 24.01.2020
Планируется участие около 200 спортсменов