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Коронавирус у госпитализированных в Иркутске граждан Китая не подтвердился

Коронавирус у госпитализированных в Иркутске граждан Китая не подтвердился
Общество,  Фото:pixabay.com
Шесть человек находятся в инфекционной больнице, вскоре их выпишут 

Вирус гриппа А диагностирован у шести граждан КНР, которые были госпитализированы в связи с подозрением на коронавирусную инфекцию в Иркутске. Результаты анализов на коронавирус у всех отрицательные. Это подтвердили исследования, которые повторно были сделаны в лаборатории Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на исполняющую обязанности министра здравоохранения региона Наталью Ледяеву.

- Мы только что получили результаты анализов на вирус, они отрицательные и подтверждают наши диагнозы. Сейчас все шесть человек находятся в инфекционной больнице, вскоре их выпишут. Карантин в общежитии БГУ снят, - отметила и.о. министра.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Иркутске несколько студентов Байкальского государственного университета, уроженцев Китая, где ранее была зафиксирована вспышка болезни, вызванная коронавирусом нового типа, были госпитализированы с респираторным заболеванием. Отмечалось, что, по предварительным данным, у них грипп типа А, однако медики проверяли возможное наличие болезни, вызванной коронавирусом.

Всего в пятницу в Иркутске госпитализировали шесть граждан Китая, один из них был снят с поезда Пекин - Москва, остальные - студенты Байкальского госуниверситета.

В общежитии, где проживали студенты, проводились карантинные мероприятия.

По информации Роспотребнадзора, в России случаев заболевания коронавирусом не зарегистрировано. Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области приняты дополнительные меры по усилению круглосуточного санитарно-карантинного контроля в пункте пропуска через государственную границу России в аэропорту Иркутска. На борту прибывающих воздушных судов проводится опрос пассажиров и членов экипажа о состоянии здоровья, бесконтактная термометрия, анкетирование пассажиров. Состояние граждан, прибывающих из КНР, контролируют и в поездах. 
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