 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 Января

25 Января

24 Января

Популярное

Мэра Улан-Удэ включили в кадровый резерв президента России

Мэра Улан-Удэ включили в кадровый резерв президента России
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Всего же в составе резерва на сегодня 138 человек

Владимир Путин одобрил обновлённый состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем президента России.

- В состав резерва вошли 18 человек, большинство из которых представляют органы государственной власти в субъектах Российской Федерации. Кандидаты прошли личностно-профессиональную диагностику и оценку управленческих качеств, - сообщается на сайте Кремля.

Всего же в составе резерва на сегодня 138 человек. 48% – это представители региональных органов государственной власти; 37% – представители федеральных органов государственной власти; 12% – представители бизнес-сообщества, научные и общественные деятели; 3% – представители органов местного самоуправления.

В список входит и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Участники резерва в течение года проходят подготовку по развитию профессиональной и управленческой компетентности. Самые эффективные управленцы получают повышения в должности.

- В 2019 году из президентского резерва были назначены главы Астраханской и Челябинской областей, города Севастополя. В начале этого года состоялись президентское назначение на должность министра науки и высшего образования, а также два назначения в новой структуре аппарата правительства, - отмечается на сайте Кремля. 
мэр Улан-Удэ кадровый резерв
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии немного потеплело
В Бурятии немного потеплело
Общество, 26.01.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 26 января по республике переменная облачность
В Иркутской области в гараже застрелили троих мужчин
В Иркутской области в гараже застрелили троих мужчин
Общество, 25.01.2020
Убийство произошло во время распития алкоголя 
В Иркутске несколько студентов госпитализированы с подозрением на коронавирус
В Иркутске несколько студентов госпитализированы с подозрением на коронавирус
Общество, 25.01.2020
При этом в Роспотребнадзоре отмечают, что в России заболевших новым вирусом нет
Новый знакомый украл у забайкальца почти 100 тысяч рублей
Новый знакомый украл у забайкальца почти 100 тысяч рублей
Общество, 25.01.2020
Потерпевший распивал спиртное с новыми знакомыми
Работники пилорамы в Бурятии не проходили обучение по пожарной безопасности
Работники пилорамы в Бурятии не проходили обучение по пожарной безопасности
Общество, 25.01.2020
Прокуратура выявила множество нарушений во время проверки
Бурятские спортсмены стали чемпионами Гран-при «Иван Ярыгин»
Бурятские спортсмены стали чемпионами Гран-при «Иван Ярыгин»
Общество, 25.01.2020
Александр Богомоев и Мария Кузнецова взяли «золото» международных соревнований 
В Улан-Удэ студенты познакомились с работой Госавтоинспектора
В Улан-Удэ студенты познакомились с работой Госавтоинспектора
Общество, 25.01.2020
Состоялось мероприятие, приуроченное к акции «Студенческий десант» 
В Улан-Удэ сауна начала работу без уведомления в Роспотребнадзор
В Улан-Удэ сауна начала работу без уведомления в Роспотребнадзор
Общество, 25.01.2020
Юридическое лицо оштрафовали на 10 тысяч рублей
Усадьба в Бурятии признана одной из самых дорогих в ДФО
Усадьба в Бурятии признана одной из самых дорогих в ДФО
Общество, 25.01.2020
По подсчётам экспертов, её стоимость составляет 20 миллионов рублей
В Бурятии сохранится морозная погода
В Бурятии сохранится морозная погода
Общество, 25.01.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 25 января по республике преимущественно без осадков
В Улан-Удэ стартует кубок по уличному футболу
В Улан-Удэ стартует кубок по уличному футболу
Общество, 24.01.2020
Финал соревнований состоится 16 февраля
Читу ожидает чемпионат ДФО по тайскому боксу
Читу ожидает чемпионат ДФО по тайскому боксу
Общество, 24.01.2020
Планируется участие около 200 спортсменов
Бурятский вуз выберет себе талисман
Бурятский вуз выберет себе талисман
Общество, 24.01.2020
ВСГУТУ объявил о проведении конкурса по созданию талисмана университета
В Иркутске состоится чемпионат Сибири по настольному теннису
В Иркутске состоится чемпионат Сибири по настольному теннису
Общество, 24.01.2020
Соревнования являются отборочными на чемпионат России
Ветераны комсомола встретились с молодёжью Улан-Удэ
Ветераны комсомола встретились с молодёжью Улан-Удэ
Общество, 24.01.2020
Встреча прошла в преддверии 100-летия создания комсомольских организаций в Верхнеудинске

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^