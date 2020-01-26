Всего же в составе резерва на сегодня 138 человек
Владимир Путин одобрил обновлённый состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем президента России.
- В состав резерва вошли 18 человек, большинство из которых представляют органы государственной власти в субъектах Российской Федерации. Кандидаты прошли личностно-профессиональную диагностику и оценку управленческих качеств, - сообщается на сайте Кремля.
Всего же в составе резерва на сегодня 138 человек. 48% – это представители региональных органов государственной власти; 37% – представители федеральных органов государственной власти; 12% – представители бизнес-сообщества, научные и общественные деятели; 3% – представители органов местного самоуправления.
В список входит и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
Участники резерва в течение года проходят подготовку по развитию профессиональной и управленческой компетентности. Самые эффективные управленцы получают повышения в должности.
- В 2019 году из президентского резерва были назначены главы Астраханской и Челябинской областей, города Севастополя. В начале этого года состоялись президентское назначение на должность министра науки и высшего образования, а также два назначения в новой структуре аппарата правительства, - отмечается на сайте Кремля.
Мэра Улан-Удэ включили в кадровый резерв президента России
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