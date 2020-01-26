В Бурятии немного потеплело

По данным Бурятского гидрометцентра, 26 января по республике переменная облачность



Преимущественно без осадков. Ветер восточный 1-6, в отдельных районах 7-12 м/с. Температура ночью 22-27, местами до 33, по Прибайкалью, южным и юго-западным районам при облачности 12-17, днём 16-21, местами 7-12 мороза.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 26-28, днём 16-18 мороза.

