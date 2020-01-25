В Иркутской области в гараже застрелили троих мужчин



По версии следствия, вечером 23 января четверо знакомых встретились в одном из гаражных боксов города Усть-Илимска. Во время возникшего между ними конфликта, один из мужчин из имевшегося при себе оружия произвел выстрелы в потерпевших.



От полученных повреждений трое мужчин скончались на месте.



После убийства приятель сбежал. Однако вскоре был задержан сотрудниками полиции. Подозреваемым оказался 31-летний местный житель, работающий на одном из предприятий города, ранее судимый за преступление имущественного характера.



- В настоящее время подозреваемый дал показания по обстоятельствам совершенного преступления. Следователями решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.





В Иркутской области возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц», по факту обнаружения тел трёх мужчин 31-го и 32-летнего возраста с признаками насильственной смерти.