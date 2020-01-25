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Работники пилорамы в Бурятии не проходили обучение по пожарной безопасности

Работники пилорамы в Бурятии не проходили обучение по пожарной безопасности
Общество,  Фото:pixabay.com
Прокуратура выявила множество нарушений во время проверки

Как выяснила проверка Байкальской транспортной прокуратуры, пункт приёма и отгрузки древесины ООО «Уоянстройресурс» нарушало закон о противопожарном режиме. В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения противопожарного режима.

Работники организации допускались к работе на объекте без прохождения обучения мерам пожарной безопасности: противопожарный инструктаж не проводился, порядок и сроки его проведения не определены. Технический директор, ответственный за исполнение требований пожарной безопасности, обучение по пожарной безопасности в объёме пожарно-технического минимума прошёл только после прокурорской поверки.

На пункте отгрузки древесины отсутствовали таблички с номерами телефонов для вызова пожарной охраны. Кроме того, не было знаков «Курение и пользование открытым огнём запрещено»; мест для курения, обозначенных знаками, не было.

- На объекте защиты не обеспечено наличие огнетушителей по нормам, а также не обеспечено соблюдение сроков перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных паспорте огнетушителя. Отсутствовал журнал учёта и наличия, период ости осмотра и сроку перезарядки огнетушителей. Места хранения штабелей круглого леса, не очищены от горючего мусора и отходов, - сообщили «Байлкал-Daily» в Байкальской транспортной прокуратуре.

Административное и бытовое помещения отапливались печью без предтопочного листа. Кроме того, в административных и подсобных помещениях пилорамы на станках допускается эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции, светильников со снятыми колпаками, предусмотренных конструкцией светильника.

Территория не оборудована нормативным количеством пожарных щитов, установленные щиты не укомплектованы пожарным инструментом и инвентарём согласно нормам.

Для устранения нарушений внесено представление, которое удовлетворено

Одновременно лицо, ответственное за обеспечение противопожарного режима привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 6 тысяч рублей.

прокуратура
 
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